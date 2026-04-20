۳۱ فروردین ۱۴۰۵، ۱۳:۱۳

پاکستان: محاصره دریایی تنگه هرمز مانعی برای مذاکرات است

فرمانده ارتش پاکستان در گفت‌وگو با رئیس‌جمهوری آمریکا، محاصره دریایی تنگه هرمز را مانع برگزاری مذاکرات بین تهران و واشنگتن در اسلام آباد اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری رویترز به نقل از یک منبع پاکستانی گزارش داد که عاصم منیر فرمانده ارتش این کشور به دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا گفته است که محاصره دریایی تنگه هرمز مانعی برای مذاکرات است و ترامپ پذیرفت که این موضوع را بررسی کند.

پیشتر، اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت خارجه در خصوص تهدید ترامپ برای حمله مجدد به زیرساخت‌های ایران و رویکرد ایران، گفت: درباره دور بعدی مذاکرات ما تصمیمی نداریم. درباره اصل موضوع شما یک بخشی از واقعیت پرتناقض موجود را اشاره کردید. اینکه امریکا همزمان با ادعای دیپلماسی رفتارهایی را انجام می‌دهد که به هیچ عنوان نشانگر جدیت در پیگیری یک روند دیپلماتیک نیست. از همان ابتدای اتش بس ما با بدعهدی و نق زنی امریکا مواجه شدیم. ابتدا گفتند لبنان بخشی از اتش بس نبوده در حالی که پاکستان تصریح داشت. بعد از ان که تفاهمی حاصل شد ما با اقدامات دریایی در تنگه هرمز شاهد بودیم.

وی افزود: چند ساعت پیش حمله به یک کشتی کردند که نقض اتش بس است. این مصداق عمل تجاوزکارانه است. رفتار با گفتار هیچ سازگاری ندارد و صرفا بدگمانی ایران را نسبت به کل فرایند تشدید می‌کند. ایران با دقت و توجه به منافع ملی درباره ادامه مسیر تصمیم لازم را اتخاذ می‌کند.

    محمد رضا حشمت خواه IR ۱۲:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۱
      با تشکر از تلاشهای کشور پاکستان

