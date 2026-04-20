۳۱ فروردین ۱۴۰۵، ۷:۳۹

مخالفت اکثر آمریکایی‌ها با جنگ افروزی ترامپ علیه ایران

نتایج یک نظرسنجی از مخالفت اکثر آمریکایی ها با جنگ افروزی ترامپ علیه ایران حکایت دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، شبکه ان بی سی نیوز گزارش داد که نتایج یک نظرسنجی انجام شده حاکی از آن است که دو سوم آمریکایی ها با نوع برخورد ترامپ با جنگ علیه ایران موافق نیستند.

در این گزارش آمده است، ۷۴ درصد از شرکت کنندگان در این نظرسنجی معتقدند که آمریکا نباید اقدامات نظامی بیشتری علیه ایران اتخاذ کند.

شبکه ان بی سی نیوز اضافه کرد، میزان حمایت های مردمی از ترامپ بعد از افزایش نگرانی ها در خصوص تشدید تورم کاهش پیدا کرده است.

پیشتر نیز روزنامه انگلیسی گاردین گزارش داد، پیامدهای تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران و اظهارات متناقض دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا شکاف عمیقی حتی در میان هواداران او ایجاد کرده تا جایی که برخی از کارشناسان معتقدند که دولت ترامپ در آستانه فروپاشی است.

    • IR ۰۷:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۱/۳۱
      اين افرادي كه تو آمار انسان حسابشون ميكنيد وقتي ديدن تمام سران ممالكشون شيطان پرستن و بچه هارو شكنجه ميدن زنده يا مرده ميپزن ميخورن تا از روحشون تغزيه كنن اوج واكنششون تجمعات يك هفته اي بود و انگشت نشون دادن بعدم دوباره رفتن سر كارشون … تا وقتي غذاشون هست و سقفشون ذره اي براي روح بشريت ارزش قاعل نيستن

