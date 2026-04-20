منابع نزدیک به رئیس جمهور آمریکا: ترامپ به شدت نگران است

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه وال استریت ژورنال آمریکا به نقل از منابع نزدیک به دونالد ترامپ رئیس جمهور این کشور گزارش داد، وی از فشار و نگرانی شدید در خصوص آینده جنگ با ایران رنج می برد.

در این گزارش آمده است، در پشت موضع گیری های افتخار آمیز! ترامپ درباره جنگ با ایران، او با نگرانی های خاصی رو به رو است. رفتار و تصمیم گیری های ترامپ در جریان جنگ با ایران از وجود یک شکاف میان موضع گیری های علنی و نگرانی های پنهان رئیس جمهور آمریکا خبر می دهد.

منابع آگاه در کاخ سفید اعلام کردند، ترامپ با لحن خصمانه و تهدیدآمیز ظاهر می شود اما در نشست های خصوصی نگرانی های جدی درباره پیامدهای جنگ از خود نشان می دهد.

در این گزارش آمده است، ترامپ نگران تکرار شکست های تاریخی آمریکا و بحران های سابق است و از دوگانگی در تصمیم گیری هایش رنج می برد. وی در میان تشدید درگیری و حرکت به سمت مذاکرات حیران است. ترامپ مطرح کردن تهدیدات شدید و غیر قابل پیش بینی را دوست دارد تا ایرانی ها فکر کنند او تعادل ندارد و به سمت مذاکره سوق پیدا کنند. با وجود لحن تهدیدآمیز ترامپ، وی از اعزام نیروی زمینی از ترس تلفات زیاد خودداری کرد. موضع گیری های شدید وی در برخی موارد بدون هماهنگی با تیم امنیت ملی آمریکا مطرح می شود. ترامپ می خواهد خود را یک شخصیت غیر قابل پیش بینی جلوه دهد. وی با کاهش حمایت همپیمانان غربی و افزایش فشارهای اقتصادی رو به رو است.