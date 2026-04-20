ابراز نگرانی رسانه صهیونیستی درباره افزایش قدرت ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه صهیونیستی معاریو در تحلیلی مدعی شد: گزارش‌ها از توافق در حال شکل‌گیری بین دولت دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و ایران، نگرانی عمیقی در اسرائیل ایجاد کرده است. تمرکز این توافق بر حل مسئله اورانیوم غنی‌شده (۴۴۰ کیلوگرم) و بازگشایی تنگه هرمز است، اما مشکل اصلی مواردی است که در توافق دیده نمی‌شود: برنامه موشکی ایران و حمایت آن از نیروهای متحد ایران در لبنان، غزه، عراق و یمن. ده هزار موشک دقیق، حتی بدون کلاهک هسته‌ای، تهدیدی وجودی برای اسرائیل هستند.

این رسانه صهیونیستی ادعا کرد: ایران هرگز توافق‌ها را پایان کار ندانسته، بلکه آنها وسیله‌ای برای خرید زمان بوده اند. ترامپ در خدمت ایده «آمریکا اول» است، نه صهیونیسم. پایان جنگ در لبنان و آتش‌بس تحمیلی بر اسرائیل برای او ابزاری برای تأمین آرامش داخلی و یک پیروزی تبلیغاتی است، اما برای اسرائیل به معنای از دست دادن اهرم اصلی فشار بر تهران است.

معاریو نوشت: بستن تنگه هرمز توسط ایران بلافاصله پس از ادعای ترامپ مبنی بر پذیرش همه خواسته‌هایش، نشان می‌دهد که ایران هنوز کنترل اوضاع را در دست دارد. پس از پایان دوره ترامپ، اسرائیل ممکن است در برابر ایران بازسازی‌شده، ثروتمندتر و مسلح‌تر تنها بماند.