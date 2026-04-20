۳۱ فروردین ۱۴۰۵، ۱۲:۰۴

آغاز عملیات اجرایی خط ۱۰ مترو و افتتاح فاز جدید پایانه کلاهدوز

مراسم بهره‌برداری از بخش نخست پروژه تکمیل پایانه شهید کلاهدوز در خط ۴ و آغاز عملیات ساخت قطعه دوم خط ۱۰ مترو تهران صبح امروز آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری مهر ،مراسم بهره‌برداری از بخش نخست پروژه تکمیل پایانه شهید کلاهدوز در خط ۴ و آغاز عملیات ساخت قطعه دوم خط ۱۰ مترو تهران صبح امروز -دوشنبه ۳۱ فروردین ۱۴۰۵- با حضور مدیران ارشد شهری برگزار شد.

با آغاز این بهره برداری شبکه حمل‌ونقل ریلی پایتخت شاهد دو رویداد مهم در مسیر توسعه خود است. در بخش نخست این برنامه، فاز اول پروژه تکمیل پایانه شهید کلاهدوز در خط ۴ مترو رسماً به بهره‌برداری می‌رسد.

همچنین در بخش دوم این مراسم، عملیات اجرایی و ساخت قطعه دوم از خط ۱۰ مترو تهران در کارگاه جنت‌آباد آغاز می‌شود تا روند توسعه خطوط جدید مترو پایتخت با سرعت بیشتری پیگیری شود.

محدثه رمضانعلی

