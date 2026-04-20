به گزارش خبرنگار مهر، پس از تعیین سرمربیان تیم ملی ووشو ایران در دو بخش ساندا و تالو زنان و مردان، اعضای کادر فنی با نظر سرمربیان و فدراسیون تا پایان بازیهای آسیایی ۲۰۲۶ آیچی - ناگویا مشخص شدند.
بر این اساس معین تقوی، قهرمان جهان بهعنوان مربی در تیم ملی ساندا مردان در بازیهای آسیایی حضور خواهد داشت. همچنین اکبر محمدزاده قهرمان جوانان جهان بهعنوان مربی، مهرداد یوسفی بهعنوان مربی بدنساز و علیرضا رضاییمنش مربی کشتی و رامین موحدنیا را در این امر همراهی میکنند.
همچنین صدیقه دریایی، قهرمان ووشو جهان نیز بهعنوان مربی در کنار مریم هاشمی تا پایان بازیهای آسیایی حضور خواهد داشت.
اردوهای تیمهای ملی تالو و ساندا آقایان از ۷ اردیبهشت ماه با برگزاری رقابتهای انتخابی درون اردویی و در بخش دختران از ۱۴ اردیبهشت تا پایان بازیهای آسیایی آغاز خواهد شد.
