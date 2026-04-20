سرشماری بهاره «قرقاول» در زیستگاه های شهرستان املش آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، داود نظری صبح دوشنبه در گفتگو با رسانه ها از آغاز اجرای طرح سرشماری بهاره قرقاول در زیستگاههای شهرستان املش خبر داد و اظهار کرد: این برنامه با حضور کارشناسان و محیطبانان اداره حفاظت محیط زیست شهرستان املش در زیستگاههای شناساییشده آغاز شده و در نخستین روزهای اجرای سرشماری، نشانههایی از وضعیت مطلوب جمعیت این گونه ارزشمند مشاهده شده است.
نظری با اشاره به اهمیت پایش و سرشماری گونههای حیاتوحش افزود: شهرستان املش دارای ۱۴ زیستگاه شناساییشده برای قرقاول است و همهساله سرشماری این گونه در دو نوبت بهاره و پاییزه با هدف بررسی وضعیت جمعیتی، پایش روند تغییرات و برنامهریزی برای حفاظت بهتر از زیستگاهها انجام میشود.
سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان املش ادامه داد: نتایج اولیه سرشماری امسال حاکی از شرایط مناسب جمعیت قرقاول در زیستگاههای این شهرستان است که این موضوع نشاندهنده ظرفیت مناسب زیستگاهها و همچنین نقش مؤثر اقدامات حفاظتی در سالهای اخیر است.
وی همچنین به گستره پراکنش این گونه در منطقه اشاره کرد و گفت: بر اساس مشاهدات میدانی، قرقاول در شهرستان املش علاوه بر مناطق جنگلی، در نواحی ییلاقی نیز حضور دارد و پراکنش آن تا ارتفاع حدود ۱۷۰۰ متر از سطح دریا ثبت شده است.
نظری در پایان تأکید کرد: سرشماری گونههای حیاتوحش یکی از مهمترین ابزارهای مدیریت و حفاظت از تنوع زیستی محسوب میشود و نتایج این پایشها میتواند در برنامهریزیهای حفاظتی، کنترل تهدیدها و حفظ پایداری جمعیت گونههای ارزشمند نقش مؤثری ایفا کند.
