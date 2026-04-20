به گزارش خبرنگار مهر، رضا آقا علیخانی، فرماندار رباط‌کریم در استان تهران صبح دوشنبه از دستگاه‌های اجرایی خواسته است که هرچه سریع‌تر مشکلات هشت واحد صنعتی این شهرستان را حل کنند.

به گفته او، واحدهایی که در جنگ تحمیلی اخیر آسیب دیده‌اند، در اولویت قرار دارند.

این تصمیم در جلسه کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید رباط‌کریم گرفته شد.

آقاعلیخانی، در این نشست بر «حمایت عملی از تولید» تأکید کرد و خواستار همکاری بیشتر ادارات بیمه و امور مالیاتی برای کاهش فشارهای اداری و مالی بر صنایع شد.

به گفته مقام‌های محلی، وضعیت هشت واحد صنعتی به‌طور جداگانه بررسی شده و دستگاه‌های اجرایی موظف شده‌اند با رویکردی تسهیل‌گرانه، موانع پیشِ روی این واحدها را برطرف کنند.

پیگیری مستمر مصوبات این جلسه نیز مورد تأکید قرار گرفته است.

جزئیات بیشتری درباره نوع صنایع یا میزان خسارت وارده منتشر نشده است.