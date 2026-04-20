پدر دانش آموز شهیده میناب: راه شهدا با نسل امروز متوقف نخواهد شد

محمد مکیزاده پدر شهیده زینب مکی زاده از شهدای حمله آمریکایی صهیونیستی به مدرسه دخترانه شجره طیبه میناب در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه حضور دختران نوجوان و جوان در ایام میلاد حضرت فاطمه معصومه سلاماللهعلیها و در این فضای معنوی مایه دلگرمی خانوادههای شهدا است، اظهار کرد: مشاهده این جمعیت پرشور از دختران باحجاب و خانوادههای آنان، جلوهای از تداوم مسیر فرهنگی و اعتقادی در جامعه است.
وی با اشاره به فقدان فرزند شهید خود افزود: از دست دادن فرزند برای هر پدر و مادری اندوهی عمیق و توصیفناپذیر است، اما حضور نسلهای جدیدی از دختران در این سرزمین، نشان میدهد که راه و نام فرزندان این مرز و بوم همچنان زنده و جاری است.
پدر شهیده زینب مکیزاده با تأکید بر جایگاه تربیتی خانوادهها گفت: آنچه امروز در سیمای دختران این سرزمین دیده میشود، حاصل تربیت دینی و ارزشمدار خانوادهها است و این موضوع، سرمایهای ارزشمند برای آینده کشور به شمار میرود.
وی ادامه داد: در چنین مناسبتهایی، جای خالی فرزندان شهید بیش از هر زمان دیگری احساس میشود و این داغ، همواره با خانوادهها همراه است، اما در عین حال، باور داریم که این عزیزان در جایگاهی والا نزد اهلبیت (ع) قرار دارند.
مکیزاده با اشاره به فضای معنوی حاکم بر حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلاماللهعلیها تصریح کرد: حضور در این مکان مقدس و مشاهده همدلی مردم، تسکینی برای دلهای داغدار است و نشان میدهد که جامعه همچنان قدردان ایثار و فداکاری شهدا است.
پدر این شهید دانشآموز خاطرنشان کرد: خانوادههای شهدا با وجود اندوه سنگین فقدان عزیزانشان، همچنان بر ارزشهای انقلاب و آرمانهای دینی پایبند هستند و این مسیر را ادامه خواهند داد.
وی افزود: امنیت و آرامش امروز جامعه، مرهون تلاشها و ایثارگریهایی است که در راه صیانت از این سرزمین صورت گرفته و باید قدردان این مجاهدتها بود.
مکیزاده بیان کرد: همراهی و همدلی مردم با خانوادههای شهدا، موجب تقویت روحیه آنان شده و این انسجام اجتماعی، پشتوانهای مهم برای استمرار مسیر انقلاب اسلامی است.
قم- پدر شهید زینب مکی زاده از شهدای دانشآموز مدرسه میناب با اشاره به ضرورت تداوم مسیر ایثار و شهادت در جامعه، بر نقش نسل جوان در حفظ و ادامه آرمانهای شهدا تأکید کرد.
