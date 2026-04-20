جهاد در خط مقدم اقتصاد؛ روایت تلاش نیروهای صنعت نفت

به گزارش خبرنگار مهر، صنعت نفت در ایران تنها یک بخش اقتصادی نیست؛ این صنعت طی بیش از یک قرن گذشته نقش مهمی در تحولات اجتماعی، اقتصادی و حتی سیاسی کشور ایفا کرده است. از نخستین کشف نفت در مسجدسلیمان در سال ۱۲۸۷ خورشیدی تا شکل‌گیری شرکت ملی نفت ایران و توسعه گسترده میادین نفتی و گازی، این صنعت به یکی از ارکان اصلی اقتصاد ایران تبدیل شده است.

در دهه‌های منتهی به انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷ نیز نفت نقشی تعیین‌کننده در تحولات کشور داشت. بسیاری از تحلیلگران معتقدند اعتصاب کارکنان صنعت نفت در ماه‌های پایانی حکومت پهلوی، یکی از عوامل مهمی بود که روند تحولات سیاسی را تسریع کرد. در پاییز و زمستان ۱۳۵۷، اعتصاب کارکنان پالایشگاه‌ها، میادین نفتی و تأسیسات صادراتی باعث کاهش شدید تولید نفت ایران شد؛ تولیدی که پیش از آن به حدود ۶ میلیون بشکه در روز رسیده بود.

کاهش صادرات نفت، که اصلی‌ترین منبع درآمد دولت وقت محسوب می‌شد، فشار اقتصادی و سیاسی قابل توجهی ایجاد کرد و در نهایت به یکی از عوامل مؤثر در تغییرات آن دوره تبدیل شد. این تجربه تاریخی نشان داد که نیروی انسانی متخصص در صنعت نفت، چه در زمان فعالیت و چه در زمان توقف کار، می‌تواند تأثیری فراتر از یک بخش صنعتی بر تحولات کشور داشته باشد.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی، صنعت نفت با چالش‌های متعددی روبه‌رو شد؛ از خروج بسیاری از کارشناسان خارجی گرفته تا ضرورت بازسازی ساختارهای مدیریتی و فنی. در این دوره، کارکنان و متخصصان ایرانی به تدریج مسئولیت کامل اداره میادین، پالایشگاه‌ها و تأسیسات صادراتی را بر عهده گرفتند. همین روند باعث شد طی سال‌های بعد، بخش قابل توجهی از دانش فنی و عملیاتی در داخل کشور توسعه پیدا کند.

امروزه صنعت نفت و گاز ایران با صدها میدان نفتی و گازی، ده‌ها پالایشگاه و شبکه گسترده خطوط لوله، یکی از بزرگ‌ترین زیرساخت‌های صنعتی کشور محسوب می‌شود. اما در پشت این زیرساخت عظیم، نیروی انسانی متخصصی قرار دارد که اغلب در شرایط دشوار محیطی و اقلیمی مشغول کار هستند.

تجربه جنگ؛ زمانی که کارکنان نفت در خط مقدم تولید ایستادند

یکی از مهم‌ترین آزمون‌های صنعت نفت ایران در دوران معاصر، جنگ ایران و عراق در دهه ۱۳۶۰ بود؛ جنگی که بسیاری از تأسیسات نفتی کشور را به هدف حملات مستقیم تبدیل کرد.

در آغاز جنگ در سال ۱۳۵۹، بخش مهمی از تأسیسات نفتی ایران در مناطق جنوبی کشور و نزدیک به خطوط درگیری قرار داشت. پالایشگاه آبادان، که در آن زمان یکی از بزرگ‌ترین پالایشگاه‌های جهان محسوب می‌شد، بارها هدف حملات هوایی و توپخانه‌ای قرار گرفت. همچنین تأسیسات نفتی در مناطق خوزستان، پایانه‌های صادراتی و خطوط لوله نیز در معرض تهدید مداوم قرار داشتند.

با وجود این شرایط، کارکنان صنعت نفت در بسیاری از موارد فعالیت خود را متوقف نکردند. گزارش‌های تاریخی نشان می‌دهد که بسیاری از کارکنان پالایشگاه‌ها و میادین نفتی حتی در شرایط بمباران نیز تلاش می‌کردند تأسیسات حیاتی را فعال نگه دارند یا در کوتاه‌ترین زمان ممکن آن‌ها را تعمیر کنند.

پالایشگاه آبادان در سال‌های ابتدایی جنگ آسیب‌های گسترده‌ای دید و در نهایت بخش‌هایی از آن از مدار خارج شد، اما کارکنان صنعت نفت توانستند با انتقال بخشی از فعالیت‌ها به دیگر پالایشگاه‌ها و ایجاد مسیرهای جایگزین، تأمین سوخت کشور را ادامه دهند.

در کنار تأمین سوخت داخلی، صادرات نفت نیز برای اقتصاد ایران اهمیت حیاتی داشت. در سال‌های جنگ، پایانه نفتی خارک به عنوان اصلی‌ترین مرکز صادرات نفت ایران بارها هدف حملات هوایی عراق قرار گرفت. با این حال، فعالیت این پایانه هیچ‌گاه به طور کامل متوقف نشد.

کارکنان این پایانه و متخصصان صنعت نفت در شرایطی که تهدید حملات هوایی همواره وجود داشت، به فعالیت خود ادامه دادند. تعمیر اسکله‌ها، خطوط لوله و تجهیزات بارگیری نفت در شرایط جنگی از جمله اقداماتی بود که باعث شد صادرات نفت ایران در سخت‌ترین سال‌های جنگ به طور کامل متوقف نشود.

برخی از گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد که در طول جنگ، ده‌ها نفر از کارکنان صنعت نفت در جریان حملات به تأسیسات نفتی جان خود را از دست دادند. همین موضوع باعث شده در ادبیات رسمی ایران، کارکنان صنعت نفت به عنوان «رزمندگان بی سلاح اقتصاد کشور» شناخته شوند.

افزایش تولید و صادرات؛ تلاش خاموش کارکنان در میادین و پایانه‌ها

در ماه های اخیر یعنی دقیقا از زمان شروع جنگ تحمیلی دوم و سوم ، موضوع تولید و صادرات نفت ایران بار دیگر در کانون توجه قرار گرفته است. گزارش‌های منتشر شده از سوی برخی مؤسسات بین‌المللی از جمله اوپک نشان می‌دهد که میزان تولید و صادرات نفت ایران در ماه‌های گذشته روندی افزایشی داشته است.

بر اساس برآوردهای نهادهایی مانند آژانس بین‌المللی انرژی و مؤسسات رهگیری نفتکش‌ها، صادرات نفت ایران در مقاطعی از سال ۲۰۲۵ و اوایل ۲۰۲۶ به بیش از 1.5 میلیون بشکه در روز رسیده است. این ارقام نشان‌دهنده افزایش فعالیت در میادین نفتی، پایانه‌های صادراتی و شبکه حمل‌ونقل نفت است.

اما پشت این آمارها، فعالیت گسترده کارکنانی قرار دارد که در بخش‌های مختلف صنعت نفت مشغول کار هستند؛ از مهندسان و تکنسین‌هایی که روی دکل‌های حفاری در خشکی و دریا فعالیت می‌کنند تا کارکنان واحدهای بهره‌برداری، تعمیرات، پالایش و صادرات.

کار در میادین نفتی و گازی معمولاً با شرایط خاصی همراه است. بسیاری از این میادین در مناطق گرم و خشک جنوب ایران یا در سکوهای دریایی خلیج فارس در تیر راس مستقیم دشمن صهیونی آمریکایی قرار دارند؛ مناطقی که دمای هوا در فصل تابستان گاه به بیش از ۵۰ درجه سانتی‌گراد می‌رسد. کارکنان این مناطق اغلب به صورت شیفتی و برای دوره‌های چند هفته‌ای در محل کار خود مستقر می‌شوند.

در کنار شرایط سخت محیطی، پیچیدگی‌های فنی تأسیسات نفتی نیز نیازمند تخصص و تجربه بالاست. کنترل فشار چاه‌ها، نگهداری تجهیزات حفاری، تعمیر خطوط لوله، مدیریت فرآیندهای پالایشی و عملیات بارگیری نفتکش‌ها از جمله فعالیت‌هایی است که به دقت و مهارت بالایی نیاز دارد.

در پایانه‌های صادراتی نیز شرایط کاری خاصی وجود دارد. بارگیری نفت خام در نفتکش‌های بزرگ فرآیندی پیچیده و دقیق است که نیازمند هماهنگی میان چندین بخش مختلف است. کوچک‌ترین خطا در این فرآیند می‌تواند پیامدهای فنی یا زیست‌محیطی قابل توجهی داشته باشد.

به همین دلیل بسیاری از کارشناسان صنعت انرژی معتقدند که افزایش تولید و صادرات نفت تنها نتیجه سرمایه‌گذاری در تجهیزات یا توسعه میادین نیست، بلکه به میزان زیادی به نیروی انسانی متخصص و تجربه عملی کارکنان این صنعت وابسته است.

اگر در ماه‌های اخیر گزارش‌هایی از افزایش فعالیت در برخی میادین نفتی و گازی ایران منتشر شده است. این فعالیت‌ها شامل عملیات تعمیر و نگهداری، افزایش ظرفیت تولید و بهینه‌سازی فرآیندهای استخراج بوده است؛ اقداماتی که بدون حضور مداوم نیروهای فنی و عملیاتی امکان‌پذیر نیست.

باید تاکید کرد که پشت هر بشکه نفتی که از میادین استخراج می‌شود یا از پایانه‌ها به مقصد بازارهای جهانی ارسال می‌شود، شبکه‌ای گسترده از نیروهای انسانی قرار دارد.

کارکنانی که بسیاری از آن‌ها دور از مراکز شهری و در شرایط دشوار اقلیمی مشغول کار هستند و نقش آن‌ها در آمارهای رسمی تولید و صادرات کمتر دیده می‌شود. با این حال، استمرار فعالیت این صنعت تا حد زیادی به همین تلاش‌های روزمره و تخصصی وابسته است؛ تلاشی که در بسیاری از مواقع در سکوت انجام می‌شود، اما تأثیر آن در اقتصاد کشور به وضوح قابل مشاهده است.