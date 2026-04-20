رایزنی برای تسهیل حمل سه هزار دستگاه کانتینر متوقف در بندر کراچی

به گزارش خبرگزاری مهر، در ادامه‌ی پیگیری‌های کمیسیون حمل‌ونقل اتاق تهران در جهت رفع چالش‌ها و گلوگاه‌های لجستیکی جنگ و پساجنگ، جلسه‌ای مجازی با حضور مدیران اتاق بازرگانی پاکستان، حضور مقامات اتحادیه بین‌المللی حمل و نقل جاده‌ای (IRU) و با هدف رفع موانع و تسهیل جریان حمل کالا میان دو کشور و بررسی راهکارهایی عملیاتی برای انتقال سه هزار دستگاه کانتینر که در بندر کراچی متوقف شده‌اند، برگزار شد.

بر اساس اعلام اتاق تهران، در ابتدای این جلسه، پیمان سنندجی، رییس کمیسیون حمل‌ونقل اتاق تهران، طی سخنانی با اشاره به تعاملات این اتاق با اتاق بر اهمیت کریدور کراچی-ریمدان یا کراچی-میرجاوه تاکید کرد و از طرف پاکستانی خواست تا به این کریدور صرفا به عنوان یک پروژه تجاری در دوران جنگ ننگرند، بلکه آن را به عنوان فرصتی استراتژیک برای توسعه تجارت و حمل‌ونقل منطقه‌ای در سطح کلان‌تر ببینند.

او همچنین گزارشی از فعالیت‌های کمیته تسهیل بحران که توسط کمیسیون حمل‌ونقل اتاق تهران راه‌اندازی شده، ارائه کرد و گفت که این کمیته اقدامات متعددی را برای انتقال کانتینرها صورت داده و در حال حاضر با صاحبان کالاهایی که با اتاق تماس گرفته‌اند و همچنین برخی شرکت‌های پاکستانی در حال مذاکره است. این کمیسیون تلاش می‌کند با ایجاد ارتباط مستقیم میان طرفین، نقش تسهیل‌گر را ایفا کرده و راهنمایی‌های لازم را برای ایجاد سهولت در اجرای فرآیند‌ها ارائه کنند.

در ادامه، تاروق رانگونوالا، مدیر کل دایره حمل و نقل اتاق بازرگانی پاکستان گزارشی از وضعیت حمل‌ونقل در پاکستان ارائه کرد و با اشاره به اینکه در حال حاضر، ۱۶ شرکت حمل‌ونقل بین‌المللی در پاکستان فعال هستند، گفت: تعداد ۵۰۰ کامیون کفی مجاز برای جابجایی کانتینرها در دسترس است که از این تعداد، ۲۵۱ دستگاه تحت نظارت شرکت NLC فعالیت می‌کنند.

او بزرگترین چالش در مراودات ایران و پاکستان و یکی از دلایل توقف کانتینرها در بندر کراچی را عدم امکان انجام فرآیند ترانس‌شیب (انتقال کالا از یک وسیله حمل به وسیله دیگر) در بندر کراچی عنوان کرد و گفت: این محدودیت باعث شده که کانتینرها یا مجبور به حمل مستقیم به مقصد نهایی (ترته) باشند، یا در مرز ورودی ایران به کامیون‌های ایرانی ترانس‌شیب شوند.

در ادامه این جلسه طرف پاکستانی متعهد شد که فهرست کاملی از شرکت‌های حمل‌ونقل خود را به طرف ایرانی ارائه دهد تا امکان مذاکره مستقیم و شفاف‌ میان صاحبان کالا و شرکت‌های حمل‌ونقل ایرانی و پاکستانی فراهم شود. همچنین، به منظور تسریع در شناسایی صاحبان کالا و جلوگیری از تبعات احتمالی، مقرر شد که طرف پاکستانی با هماهنگی وزارت بازرگانی و اپراتورهای بندری، اسامی صاحبان کالا را جمع‌آوری کرده و به طرف ایرانی اعلام کند.

همچنین با توجه به مقررات گمرکی پاکستان مبنی بر مصادره کانتینر و کالا در صورت عدم تعیین تکلیف حرکت کانتینرها ظرف ۶۰ روز، مقررشد که این موضوع به صاحبان کالا اطلاع‌رسانی شود.

در ادامه، نمایندگان سازمان ایرو که به صورت آنلاین در این جلسه حضور داشتند، متعهد شدند که به عنوان نهاد بالادستی، همکاری‌های لازم را جهت تسهیل و تسریع در جابجایی کانتینرها به عمل آورند