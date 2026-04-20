جابه جایی ۱۴ میلیون تن کالا از مبدا استان قزوین

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا معیریپور اظهار کرد: سال گذشته ۱۴ میلیون تن کالا از مبدا استان قزوین به سایر نقاط کشور حمل شد که بخش عمده آن شامل محصولات کشاورزی، ارزاق عمومی، آهنآلات و مواد معدنی بود.
وی افزود: همچنین در این مدت بیش از ۲ میلیون نفر توسط ناوگان حملونقل عمومی استان جابهجا شدهاند که این آمار بیانگر نقش مهم استان قزوین در شبکه حملونقل بینشهری کشور است.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان قزوین در ادامه به اقدامات حوزه ایمنی و نگهداری راهها اشاره کرد و گفت: طی این مدت، ۲ هزار و ۲۶۶ کیلومتر خطکشی در راههای شریانی و ۸۳۲ کیلومتر خط کشی در راههای روستایی اجرا و همچنین ۱۲ کیلومتر عملیات ترمیم و نصب حفاظ ایمنی انجام شده است.
وی خاطرنشان کرد: اجرای هزار و ۲۰۰ متر روشنایی طولی و ۲۵ مورد روشنایی نقطهای، ایمنسازی ۲۵ تقاطع، رفع نقص ۱۳ نقطه پرتصادف و ایمنسازی ۱۰ نقطه حادثهخیز دارای تصادف از دیگر اقدامات شاخص این ادارهکل در حوزه ارتقای ایمنی راهها بوده است.
معیریپور ادامه داد: در بخش بهسازی و توسعه راهها نیز ۱۹۴ کیلومتر روکش آسفالت در راههای اصلی اجرا شده، ۳۷ کیلومتر راه روستایی احداث، ۱۶۰ کیلومتر بهسازی و ۴۵ کیلومتر راه روستایی برای اجرای آسفالت آماده شده است.
وی تأکید کرد: همچنین در مدت مشابه هزار و ۲۱۳ متر مربع تابلو اطلاعاتی و ۲۴۷۵ عدد تابلو اخطاری و انتظامی در استان قزوین نصب شده است.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای استان بیان کرد: مجموعه این اقدامات با هدف ارتقای ایمنی تردد، تسهیل حملونقل کالا و مسافر و توسعه زیرساختهای جادهای استان قزوین انجام شده و روند خدمترسانی در ماههای پایانی سال با جدیت ادامه دارد.
