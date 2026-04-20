به گزارش خبرنگار مهر، عارف امرایی صبح امروز دوشنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها، اظهار داشت: محور «شهرک المهدی - برناباد» در جاده قدیم ازنا - الیگودرز به طول چهار کیلومتر با نصب تابلو و علائم افقی در نقاط کور و قوس‌های خطرناک و علائم عمودی مانند تابلوهای فلش قرمز، مسیرنما و تابلوهای سبقت ممنون و محدودیت سرعت ایمن‌سازی شد.

وی گفت: این محور به دلیل دوطرفه بودن به‌صورت رفت‌وبرگشت جز محورهای پرتصادف است که توسط اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای شهرستان ازنا با اقداماتی در سال گذشته و سال جاری شامل روکش آسفالت، اجرای خط‌کشی وسط و حاشیه، نصب تابلوهای عمودی و افقی ایمن‌سازی شد.