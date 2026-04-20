به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایشین نیوز، هان کانگ، نویسنده کره جنوبی و اولین برنده جایزه نوبل ادبیات این کشور، عنوان موفق‌ترین نویسنده این کشور از نظر تجاری در دهه اخیر را از آن خود کرد و رمان‌های او دو رتبه برتر را در فهرست پرفروش‌ترین کتاب‌های ۱۰ سال اخیر، به خود اختصاص داده‌اند.

برمبنای آماری که دیروز (یکشنبه) منتشر شد، کتاب‌های «گیاهخوار» و «اعمال انسانی» هان به ترتیب رتبه‌های اول و دوم را در کل فروش 10 ساله از آوریل ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۶ کسب کرده‌اند. این رتبه‌بندی‌ها شامل فروش آنلاین و آفلاین است. «گیاهخوار» که سال ۲۰۰۷ منتشر شد، پس از آن که هان به عنوان اولین نویسنده کره‌ای برنده جایزه بین‌المللی من بوکر در سال ۲۰۱۶ شد، به شهرت جهانی دست یافت.

این پیروزی باعث افزایش خوانندگان داخلی شد و این رمان به مدت ۱۲ هفته صدر جدول پرفروش‌ترین‌ها را از آن خود کرد و در نهایت به پرفروش‌ترین کتاب آن سال بدل شد .تقریباً یک دهه بعد، پس از دریافت جایزه نوبل ادبیات توسط هان در سال ۲۰۲۴ که برای اولین بار به یک نویسنده کره‌ای تعلق گرفت، آثار او شاهد افزایش مجدد شدند. این موج دوم توجه را رمان «اعمال انسانی» که سال ۲۰۱۴ منتشر و با محوریت قیام دموکراتیک گوانگجو در سال ۱۹۸۰ خلق شده، اعمال کرد و عنوان پرفروش‌ترین کتاب سال‌های ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ کشور را به دست آورد.

گفته می‌شود در حالی که «گیاهخوار» به دلیل افزایش فروش اولیه پس از جایزه بوکر، در صدر فروش جمعی قرار دارد، «اعمال انسانی» در سال‌های اخیر از آن پیشی گرفته است.اما حضور هان تنها به صدر جدول پرفروش‌ها محدود نمی‌شود و رمان «ما از هم جدا نمی‌شویم» وی که سال ۲۰۲۱ منتشر شد و به حادثه ۳ آوریل ججو می‌پردازد، در طول دهه گذشته رتبه هشتم پرفروش‌ها را از آن خود کرد. این موفقیت به لطف شهرت بین‌المللی کتاب که کسب جایزه مدیسی در سال ۲۰۲۳ و جایزه حلقه ملی منتقدان کتاب آمریکا در سال جاری را شامل می‌شود، محقق شده است.

جایگاه رمان‌های خارجی در بازار فروش کره در میان کتاب‌های پرفروش از ۱۰ کتاب پرفروش برتر، 6 رمان کره‌ای هستند که نشان‌دهنده اشتیاق شدید برای روایت داستان‌های داخلی است. از دیگر عناوین این رتبه‌بندی می‌توان به «فروشگاه رفاه فرصت دوم» نوشته کیم هو-یئون، «فروشگاه بزرگ رویای دالرگات» نوشته لی می-یه و «تناقضات» نوشته یانگ گوی-جا اشاره کرد که در رتبه‌های پنجم تا هفتم قرار گرفتند.توجه به آثار کره‌ای در کتاب‌های غیرداستانی در میان کتاب‌های غیرداستانی نیز آثار کره‌ای به طور برجسته‌ای حضور داشتند.

کتاب خودیاری «آموزه‌های نه گفتن» در رتبه سوم و پس از آن مجموعه مقالات «دمای زبان» نوشته لی کی-جو در رتبه چهارم قرار گرفت. «تصمیم گرفتم مثل خودم زندگی کنم» نوشته کیم سو هیون در رتبه نهم قرار گرفت، در حالی که «وینی پو: اتفاقات شاد هر روز رخ می‌دهد» در جمع ۱۰ کتاب برتر قرار گرفت.کاهش عادت مطالعه در همین حال، عادت کلی مطالعه در کره جنوبی همچنان نشانه‌هایی از کاهش را نشان می‌دهد.

طبق نظرسنجی ملی مطالعه وزارت فرهنگ، ورزش و گردشگری، نسبت بزرگسالانی که حداقل یک کتاب در سال می‌خوانند - به استثنای کتاب‌های درسی، مطالب آمادگی برای امتحان، مجله و کمیک‌ها - از ۶۷.۴ درصد در سال ۲۰۱۵ به ۳۸.۵ درصد در سال گذشته کاهش یافته است.این یافته‌ها یک پارادوکس را در چشم‌انداز ادبی کره برجسته می‌کند: در حالی که تعداد انگشت‌شماری از نویسندگان به موفقیت‌های چشمگیر و شناخته شدن در سطح جهان دست می‌یابند، میزان کلی مطالعه در بین عموم رو به کاهش است.