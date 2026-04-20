به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محمد باقر محمدی لائینی بعدازظهر دوشنبه در نشست با مدیران حوزه غله استان، با انتقاد از وضعیت فعلی بازار نان اظهار کرد: پرداخت یارانه فعلی نتوانسته رضایت عمومی را جلب کند و همچنان مردم و نانوایان با مشکلات متعددی مواجه هستند.
وی با اشاره به افزایش هزینههای جاری نانواییها افزود: بالا رفتن هزینههایی مانند اجاره، حقوق کارگران و بیمه، ادامه فعالیت را برای بسیاری از نانوایان دشوار کرده و این مسئله نیازمند توجه فوری است.
این مسئول با بیان اینکه شیوه فعلی حمایتها کارایی لازم را ندارد، پیشنهاد داد: دولت میتواند با واقعیتر کردن قیمت نان و پرداخت مستقیم یارانه به خانوارها، هم فشار بر نانوایان را کاهش دهد و هم رضایت مردم را افزایش دهد.
وی ادامه داد: مشاهده صفهای طولانی و تعطیلی زودهنگام برخی واحدهای نانوایی، نشاندهنده وجود مشکلات ساختاری در این بخش است که باید با استفاده از تجربیات فعالان این حوزه برطرف شود.
نماینده ولیفقیه در مازندران در بخش دیگری از سخنان خود، ارتقای کیفیت گندم را از مهمترین گامها در مسیر توسعه کشاورزی دانست و گفت: استفاده از بذرهای مناسب با شرایط اقلیمی هر منطقه، نقش مهمی در افزایش بهرهوری و کیفیت محصول دارد.
وی با اشاره به تنوع اقلیمی در استان، تأکید کرد: برنامهریزی برای انتخاب بذر متناسب با هر منطقه باید جدی گرفته شود تا تولید گندم باکیفیتتری حاصل شود.
این مسئول همچنین به چالش رطوبت گندم در زمان برداشت اشاره کرد و گفت: لازم است گندمهای با رطوبت بالا بهصورت جداگانه نگهداری شوند تا از افت کیفیت سایر محصولات جلوگیری شود.
وی تأمین نان باکیفیت را از اولویتهای اساسی دانست و افزود: باید تمهیداتی اندیشیده شود تا دسترسی مردم به نان مناسب با مشکل مواجه نشود.
در پایان، نماینده ولیفقیه در مازندران بر لزوم نظارت دقیق و مقابله با هرگونه تخلف تأکید کرد و گفت: مدیریت صحیح میتواند اثربخشی یارانهها را افزایش داده و رضایت عمومی را به همراه داشته باشد.
نظر شما