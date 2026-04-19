به گزارش خبرگزاری مهر، کامران فرمان پور در سخنانی، اظهار داشت: طی گشت و کنترل شبانه‌روزی نیروهای یگان حفاظت محیط‌زیست لرستان در سطح مناطق تحت مدیریت استان، محیط‌بانان موفق شدند چند گروه متخلف زیست‌محیطی را شناسایی و ضمن دستگیری این متخلفین، از آنها هشت قبضه اسلحه شکاری به همراه یک قطعه کبک وحشی و تعدادی تور ماهیگیری و لنسر کشف و ضبط کنند.

وی افزود: در شهرستان چگنی طی گشت مشترک نیروهای یگان حفاظت محیط‌زیست این اداره و منطقه حفاظت شده «سفیدکوه» خرم‌آباد، دوقبضه اسلحه گلوله‌زنی برنو و ام یک به همراه یک قبضه اسلحه ساچمه زنی غیرمجاز، در شهرستان الیگودرز یک قبضه اسلحه شکاری به همراه هشت عدد لنسر و تعدادی تور ماهیگیری سالیک، در شهرستان بروجرد یک گروه صیاد پرندگان وحشی به همراه یک قطعه کبک وحشی، در شهرستان دلفان یک قبضه اسلحه شکاری، در منطقه حفاظت شده «سفیدکوه» خرم‌آباد یک قبضه اسلحه شکاری و سایر ادوات شکار و صید از متخلفین زیست‌محیطی کشف و ضبط شد.

مدیرکل حفاظت از محیط‌زیست لرستان با اشاره به اینکه پرونده این متخلفین برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی ارجاع شده است، بیان داشت: باتوجه‌به شرایط فعلی و سو استفاده بعضی از افراد سودجو و ارتکاب به تخلفات شکار و صید، این اداره کل باتوجه‌به برنامه‌ریزی‌های انجام شده مطابق قوانین با متخلفین زیست‌محیطی برخورد می‌کند.

فرمان پور، گفت: نیروهای یگان حفاظت در سراسر استان در این ایام با آمادگی کامل، پایش مستمر مناطق تحت حفاظت را در دستور کار قرار داده است و از دوستداران محیط‌زیست درخواست می‌شود در صورت مشاهده هر گونه تخلفات زیست‌محیطی با سامانه شبانه‌روزی ۱۵۴۰ تماس حاصل کنند.