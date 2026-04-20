۳۱ فروردین ۱۴۰۵، ۱۱:۴۷

سخنگوی فراکسیون عراقی: نقشه‌های آمریکا در منطقه به نفع بغداد نیست

سخنگوی یکی از فراکسیون های پارلمانی عراق بر ضرورت پایان یافتن مداخلات آمریکا در این کشور تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المعلومه، حامد الموسوی سخنگوی فراکسیون پارلمانی بدر عراق تاکید کرد، این کشور باید از محدودیت های اعمال شده از سوی آمریکا در عرصه های سیاسی و اقتصادی آزاد شود.

وی افزود: تداوم تسلط آمریکا بر عراق مانعی بر سر راه استقلال این کشور و ایجاد همکاری های اقتصادی بین المللی می شود. آمریکا از فشارهای اقتصادی و سیاسی برای تحقق اهداف خود استفاده می کند.

الموسوی تصریح کرد: در مرحله کنونی باید یک موضع گیری جدی با هدف حرکت به سمت اقتصاد ملی اتخاذ شود. تجارب سال های گذشته ثابت می کند نقشه های آمریکا در منطقه به نفع ثبات و شکوفایی عراق نیست. تقویت حاکمیت ملی بهترین واکنش برای پایان دادن به مداخلات خارجی است.

