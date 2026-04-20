رسانه صهیونیستی: اراده آمریکا برای تداوم محاصره ایران سست شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه صهیونیتی تایمز اسرائیل در تحلیلی نوشت: محاصره دریایی آمریکا با این فرض انجام شد که اراده آمریکا علیه ایران پس از اقدام نظامی اسرائیل پایدار بماند. اما با نزدیک شدن انتخابات میاندورهای نوامبر و افزایش قیمت بنزین در ایالتهای کلیدی مانند میشیگان، پنسیلوانیا و اوهایو، این اراده سیاسی آمریکاست که ممکن است پیش از آسیب دیدن اقتصاد ایران، از هم بپاشد.
این رسانه صهیونیستی افزود: تاریخ نشان داده که فشار اقتصادی بهتنهایی باعث فروپاشی دولت ها نشده است (کوبا، کره شمالی، عراق و حتی خود ایران در سالهای ۲۰۱۲، ۲۰۱۸ و ۲۰۲۰). دو عامل کلیدی این تابآوری را توضیح میدهد: اول، چین که با نفتکشهای پرچمگذار و پرداخت یوان، محاصره را سست میکند. دوم، توان اقتصادی عظیم سپاه پاسداران و بنیادها که مستقل از ریال و نظام بانکی رسمی عمل میکنند.
