۳۱ فروردین ۱۴۰۵، ۱۰:۱۰

رسانه صهیونیستی: اراده آمریکا برای تداوم محاصره ایران سست شده است

رسانه صهیونیستی: اراده آمریکا برای تداوم محاصره ایران سست شده است

یک رسانه صهیونیستی با اشاره به گرانی بنزین در آستانه انتخابات میاندوره‌ای آمریکا نوشت اراده واشنگتن برای تداوم محاصره ایران سست شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه صهیونیتی تایمز اسرائیل در تحلیلی نوشت: محاصره دریایی آمریکا با این فرض انجام شد که اراده آمریکا علیه ایران پس از اقدام نظامی اسرائیل پایدار بماند. اما با نزدیک شدن انتخابات میاندوره‌ای نوامبر و افزایش قیمت بنزین در ایالت‌های کلیدی مانند میشیگان، پنسیلوانیا و اوهایو، این اراده سیاسی آمریکاست که ممکن است پیش از آسیب دیدن اقتصاد ایران، از هم بپاشد.

این رسانه صهیونیستی افزود: تاریخ نشان داده که فشار اقتصادی به‌تنهایی باعث فروپاشی دولت ها نشده است (کوبا، کره شمالی، عراق و حتی خود ایران در سال‌های ۲۰۱۲، ۲۰۱۸ و ۲۰۲۰). دو عامل کلیدی این تاب‌آوری را توضیح می‌دهد: اول، چین که با نفتکش‌های پرچم‌گذار و پرداخت یوان، محاصره را سست می‌کند. دوم، توان اقتصادی عظیم سپاه پاسداران و بنیادها که مستقل از ریال و نظام بانکی رسمی عمل می‌کنند.

