نماینده عراقی: نظامیان آمریکایی باید از کشور بیرون بروند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المعلومه، کریم المحمداوی عضو کمیسیون امنیت و دفاع پارلمان عراق تاکید کرد، پایان دادن به حضور نظامی آمریکا در این کشور یک خواسته مردمی و ملی است که نباید به تأخیر افتد.

وی افزود: در مرحله آتی باید شاهد اقدامات عملی و ارائه جدول زمانی مشخص برای بیرون راندن نظامیان خارجی باشیم. مردم عراق با هر گونه مداخله در امور داخلی خود مخالف هستند.

المحمداوی بیان کرد: پیشتر پارلمان عراق مصوبه پایان دادن به حضور بیگانگان را تصویب کرده بود و دولت آتی باید این مصوبه را به عنوان یک اولویت مهم اجرا کند. حاکمیت ملی عراق با خروج آخرین نظامی خارجی از این کشور محقق می شود.

وی تصریح کرد: نیروهای امنیتی عراق قادر به محافظت از این کشور هستند و نیازی به حضور نیروهای خارجی به بهانه های مختلف نداریم.