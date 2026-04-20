۳۱ فروردین ۱۴۰۵، ۱۱:۵۵

نماینده عراقی: نظامیان آمریکایی باید از کشور بیرون بروند

عضو کمیسیون امنیت و دفاع پارلمان عراق بر ضرورت بیرون راندن نظامیان آمریکایی از این کشور تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المعلومه، کریم المحمداوی عضو کمیسیون امنیت و دفاع پارلمان عراق تاکید کرد، پایان دادن به حضور نظامی آمریکا در این کشور یک خواسته مردمی و ملی است که نباید به تأخیر افتد.

وی افزود: در مرحله آتی باید شاهد اقدامات عملی و ارائه جدول زمانی مشخص برای بیرون راندن نظامیان خارجی باشیم. مردم عراق با هر گونه مداخله در امور داخلی خود مخالف هستند.

المحمداوی بیان کرد: پیشتر پارلمان عراق مصوبه پایان دادن به حضور بیگانگان را تصویب کرده بود و دولت آتی باید این مصوبه را به عنوان یک اولویت مهم اجرا کند. حاکمیت ملی عراق با خروج آخرین نظامی خارجی از این کشور محقق می شود.

وی تصریح کرد: نیروهای امنیتی عراق قادر به محافظت از این کشور هستند و نیازی به حضور نیروهای خارجی به بهانه های مختلف نداریم.

کد مطلب 6805970

    • IR ۱۳:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۱/۳۱
      بارها اعلام کردیم که حضور نظامی آمریکا درخلیج فارس غیر قانونی است و آمریکایی ها حق حضور در منطقه خلیج فارس را ندارند. حضور نیروهای متجاوز تروریست های ارتش وحشی آمریکا جنایتکار در کشورهای حاشیه خلیج به خاطر نبرد، مبارزه و جنگ با ایران است و هم غارت نفت در منطقه بوده است.
    • IR ۱۳:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۱/۳۱
      آمریکا جنایتکار بارها از خاک کشورهای عربی به ایران تجاوز و حمله کرده است پس آمریکایی ها جنایتکار دیگر حق حضور در کشورهای عربی را ندارند. هزاران اعلام کردیم که حضور نظامی آمریکا درخلیج فارس غیر قانونی است و آمریکایی ها حق حضور در منطقه خلیج فارس را ندارند. حضور نیروهای متجاوز تروریست های ارتش وحشی آمریکا جنایتکار در کشورهای حاشیه خلیج به خاطر نبرد، مبارزه و جنگ با ایران است و هم غارت نفت در منطقه بوده است.

