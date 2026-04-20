به گزارش خبرنگار مهر به نقل از روابط عمومی مرکز اطلاعات مالی، هادی خانی دبیر شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم در نامهای از آمادگی این مرکز برای مقابله با پدیده شرکتهای صوری در اقتصاد کشور خبر داد.
وی با اشاره به تداوم اقدامات نظارتی در این حوزه اعلام کرد: در موارد متعددی مشاهده شده است که شرکتهای صوری اقدام به صدور برگ چک میکنند، اما با توجه به ماهیت این شرکتها، چکهای صادرشده در زمان سررسید وصول نمیشود.
خانی با یادآوری وظایف مشترک مرکز اطلاعات مالی و بانک مرکزی بر اساس «دستورالعمل اجرایی شناسایی و پیشگیری از تشکیل و فعالیت شرکتهای صوری» خواستار ارائه اطلاعات هویتی اشخاص حقیقی و حقوقی دارای بیش از ۵۰ برگ چک برگشتی تا تاریخ ۹ اسفند ۱۴۰۴ شد.
به گفته وی، این اطلاعات پس از بررسی در کنار سایر شاخصها و متغیرهای طراحیشده مورد تحلیل قرار میگیرد تا شرکتهای صوری شناسایی و اقدامات لازم برای برخورد با آنها انجام شود.
بر اساس این گزارش، شرکتهای صوری علاوه بر تحمیل خسارت به اقتصاد کشور، در برخی پروندهها به ابزاری برای فعالیت شبکههای خرابکار و عوامل تهدیدکننده امنیت ملی تبدیل شدهاند. طی ماههای گذشته نیز نمونههایی از این موارد شناسایی شده که ضرورت همکاری منسجم میان نهادهای نظارتی و مالی برای مقابله جدیتر با این شبکهها را برجسته کرده است.
