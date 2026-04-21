اقدامات درمانی دانشگاه علوم پزشکی ایران در دوران جنگ

یاسر فروغی قمی معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی ایران در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری مهر با بیان اینکه پیش از آغاز جنگ، دستورالعمل‌های آماده‌باش از وزارت بهداشت دریافت و به بیمارستان‌های تابعه ابلاغ شده بود، اظهار داشت: این دستورالعمل‌ها بیشتر شامل آمادگی برای ذخیره‌سازی سوخت و آب بیمارستان‌ها بود تا در صورت قطعی برق، بیمارستان‌ها بتوانند با دیزل ژنراتورهای خود به مدت دو تا سه هفته برق مورد نیاز را تأمین کنند. همچنین تأمین غذای خشک نیز در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: مانورهای مربوط به این آمادگی‌ها در تمام بیمارستان‌ها اجرا شد و ما بر کامل بودن اجرای این مانورها نظارت کامل داشتیم.

فروغی قمی با اشاره به عملکرد دانشگاه در جنگ گذشته تصریح کرد: دانشگاه علوم پزشکی ایران با وجود اینکه بیشترین تعداد مصدوم (معصومین) را نسبت به دانشگاه تهران داشته است، هیچگونه محدودیت یا معذوریتی از لحاظ کادر نیروی درمانی و تجهیزات و لوازم پزشکی نداشت. آمادگی‌های لازم برای ادامه احتمالی جنگ نیز اندیشیده شده و به لطف خدا و با کمک تمام مجموعه علوم پزشکی، مشکلی در این زمینه نخواهیم داشت.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی ایران درباره روند درمان مصدومان گفت: طبق دستاورد وزارت بهداشت، تمام بیمارانی که به بیمارستان‌های ما و مصدومین جنگ اعزام شدند، درمانشان به صورت کامل و رایگان انجام شد و این موضوع شامل بیمارستان‌های خصوصی تابعه دانشگاه نیز می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: دانشگاه علوم پزشکی ایران دارای ۲۰ بیمارستان دولتی و ۵۰ بیمارستان خصوصی (عمده بیمارستان‌های خصوصی تهران) است و تمام مصدومانی که به این مراکز مراجعه کردند، به صورت رایگان درمان شدند و تعدادی از آنان به علت عوارض بعدی همچنان در بیمارستان‌های ما بستری هستند و تا زمان بهبودی کامل، اقدامات لازم برای آنان انجام خواهد شد.

بررسی وضعیت بیمارستان‌های آسیب‌دیده و آمار مصدومان

فروغی قمی به وضعیت بیمارستان‌های آسیب‌دیده اشاره کرد و گفت: بیمارستان سوختگی مطهری ما به صورت تقریباً کامل آسیب دید. چرا ما بیمارستان را روز اول جنگ - با توجه به شرایط جغرافیایی خاص بیمارستان - تعطیل کردیم. بیمارستان سوختگی را به بیمارستان حضرت فاطمه (س) منتقل کردیم. بیمارستان تماماً منتقل شد. روز دوم جنگ، بیمارستان مورد اصابت قرار گرفت.

وی افزود: برای بیماری‌های سوختگی ما در بیمارستان‌های رسول اکرم (ص)، بیمارستان محب کوثر و بیمارستان حضرت فاطمه (س) در این سه مرکز، بیماران را پذیرش کردیم و موردی نداشتیم، یعنی مشکل خاصی نداشتیم و به هر حال بیمارستان سوختگی مطهری عملاً تخلیه شد قبل از اینکه حتی مورد اصابت قرار بگیرد. بعد از شروع جنگ، روز دوم جنگ مورد اصابت قرار گرفت و تقریباً به صورت کامل تخریب شده است.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی ایران درباره بیمارستان حضرت فاطمه رباط کریم تصریح کرد: بیمارستان حضرت فاطمه رباط کریم ما تا حد زیادی البته اطرافش مورد اصابت قرار گرفت این بیمارستان هم دچار آسیب‌های نسبتاً جدی شد که در طول همین دوره ۴۰ روزه تقریباً به صورت کامل بازسازی شد.

فروغی قمی در خصوص بیمارستان گاندی اظهار داشت: بیمارستان گاندی از بیمارستان‌های خصوصی ما به صورت تقریباً وسیع مورد تخریب قرار گرفت و در واقع تخریب شد و الان فعلاً این بیمارستان از چرخه خدمت‌رسانی خارج است.

وی در پایان به آمار مصدومان اشاره کرد و گفت: حدوداً ۲۶۸۰ نفر مجروح به صورت تجمیع از ابتدای جنگ در بیمارستان‌هایمان پذیرش شدند که حدود ۸۳ شهید در این تعداد داشتیم، همچنین حدود تقریباً ۶۰ نفر از بیماران همچنان در مجموع بیمارستان‌های ما بستری هستند و درمانشان ادامه‌دار است.