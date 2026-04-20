آغاز مراسمات زیرسایه خورشید در استان کرمان

به گزارش خبرنگار مهر، نوزدهمین دوره «زیر سایه خورشید» با حضور کاروان‌های رضوی در استان کرمان امسال کاروان‌های کرمان شمالی در ۱۶ شهرستان استان حضور خواهند داشت و طی این مدت، ۳ کاروان رضوی بیش از 3۰۰ برنامه فرهنگی، اجتماعی و مردمی را اجرا می‌کنند.

دبیر استانی طرح «زیر سایه خورشید» صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به هم‌زمانی برنامه‌ها با روزهایی که یادآور مقاومت و پایداری ملت ایران است، گفت: کشور در روزهای یادآور مقاومت و پایداری به سر می‌برد و این کاروان‌ها نمادی از همان ایمان و ایستادگی‌اند؛ همان ادامه راه ولایت که پرچمش با شعار نصر من الله و فتح القریب هر بار در میان مردم برافراشته می‌شود.

حسن محمدی پور، افزود: حضور پرچم گنبد مطهر رضوی به عنوان نماد مقاومت، در جای‌جای استان کرمان به اجتماعات خیابانی، محافل مردمی و برنامه‌های فرهنگی خواهد پیوست و حال‌وهوای معنوی خاصی را در شهرها و روستاها ایجاد می‌کند.

وی ادامه داد: برنامه‌های امسال با مشارکت فعال گروه‌های مردمی و تشکل های شبکه جوانان رضوی استان کرمان برگزار شده و تمرکز اصلی بر حضور در میان مردم، دیدار با خانواده‌های معظم شهدا و جانبازان، عیادت از بیماران و برگزاری اجتماعات بزرگ امام رضایی ها است.

این آیین معنوی به مناسبت دهه کرامت برگزار شده و همزمان با سایر استان‌های کشور، مردم کرمان میزبان کاروان‌های حامل پرچم متبرک امام رضا(ع) خواهند بود.