۳۱ فروردین ۱۴۰۵، ۱۳:۵۴

آقابابایی: حماسه حضور مردمی بدون کنش‌گری بانوان امکان‌پذیر نبود 

شهرکرد - مدیرکل تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری گفت: مبعوث شدن امت به دست بانوان رقم می‌خورد و اگر بانوان نبودند، این حماسه حضور شکل نمی‌گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین صالح آقابابایی پیش از ظهر دوشنبه در جمع بانوان موکب‌دار در اجتماعات مردمی شهرکرد که در سالن جلسات اداره‌کل تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری برگزار شد با گرامیداشت یاد و خاطره قائد امت، امام خامنه‌ای (ره) و شهدای والامقام جنگ رمضان و قدردانی از مجاهدت بانوان در هر چه باشکوه‌تر شدن اجتماعات شبانه، اظهار کرد: بانوان حقیقتاً در این پنجاه روز اخیر بیشترین نقش‌آفرینی و کنش‌گری را در میدان داشتند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری با ذکر اینکه معارف قرآنی و روایی بر «نقش» افراد تأکید دارد نه شغل آنها، ادامه داد: نقش‌آفرینی هر یک از ما در این عرصه مهم است و معتقدم بالای ۷۰ درصد شور و شکوه اجتماعات شبانه مردم در خیابان‌ها و دفاع از نظام جمهوری اسلامی ایران، مرهون نقش بانوان است.

آقابابایی بیان کرد: بانوان با وجود نقش‌های حساس مادری و همسری، سنگر خیابان را رها نکردند بلکه این حماسه حضور پرشور و خستگی‌ناپذیر با مدیریت بانوان شکل گرفته است.

وی با یادآوری اینکه ماندگاری حماسه عظیم عاشورای حسینی (ع) مرهون جهاد حضرت زینب کبری (س) بوده است، افزود: امروز هم مبعوث شدن امت به دست بانوان رقم می‌خورد و اگر بانوان نبودند، این اجتماعات گسترده مردمی شکل نمی‌گرفت.

مدیرکل تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری با تأکید بر اینکه نقش بی‌بدیل کنش‌گری بانوان در پیشبرد اهداف ایران اسلامی و نظام جمهوری اسلامی بسیار جدی بوده و غیرقابل انکار است، ادامه داد: کار را بدون بانوان نمی‌توان به این خوبی انجام داد و برای تحقق صد در صدی بسیاری از امور باید از ظرفیت بانوان استفاده شود.

آقابابایی با بیان اینکه باید به این بانوان و دختران اعتماد کنیم و کار را از صفر تا صد به آنها بسپاریم، اظهار کرد: این بانوان کنش‌گر در میدان عمل، حقیقتاً تمدن‌ساز هستند و باور دارم که بانوان با نقش‌آفرینی در این شب‌های حماسه، زمینه را برای ظهور فراهم می‌کنند.

وی افزود: در مسئله ظهور نباید به دنبال نشانه‌ها باشیم بلکه علل را باید بررسی کنیم و معتقدم موکب‌های برپا شده در این شب‌ها از علل ظهور هستند یعنی حرکت ما به سمت ظهور را تعجیل می‌بخشند و علت ظهور هستند.

یادآور می‌شود در این نشست، بانوان موکب‌دار شهرکرد به بیان دیدگاه‌ها و نظرات خود در حضور مدیرکل تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری پرداختند.
همچنین از مجاهدت قریب به ۲۰ بانوی موکب‌دار و فعال در اجتماعات مردمی شبانه در شهر شهرکرد قدردانی به عمل آمد.

کد مطلب 6806088

