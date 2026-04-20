به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین صالح آقابابایی پیش از ظهر دوشنبه در جمع بانوان موکبدار در اجتماعات مردمی شهرکرد که در سالن جلسات ادارهکل تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری برگزار شد با گرامیداشت یاد و خاطره قائد امت، امام خامنهای (ره) و شهدای والامقام جنگ رمضان و قدردانی از مجاهدت بانوان در هر چه باشکوهتر شدن اجتماعات شبانه، اظهار کرد: بانوان حقیقتاً در این پنجاه روز اخیر بیشترین نقشآفرینی و کنشگری را در میدان داشتند.
مدیرکل تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری با ذکر اینکه معارف قرآنی و روایی بر «نقش» افراد تأکید دارد نه شغل آنها، ادامه داد: نقشآفرینی هر یک از ما در این عرصه مهم است و معتقدم بالای ۷۰ درصد شور و شکوه اجتماعات شبانه مردم در خیابانها و دفاع از نظام جمهوری اسلامی ایران، مرهون نقش بانوان است.
آقابابایی بیان کرد: بانوان با وجود نقشهای حساس مادری و همسری، سنگر خیابان را رها نکردند بلکه این حماسه حضور پرشور و خستگیناپذیر با مدیریت بانوان شکل گرفته است.
وی با یادآوری اینکه ماندگاری حماسه عظیم عاشورای حسینی (ع) مرهون جهاد حضرت زینب کبری (س) بوده است، افزود: امروز هم مبعوث شدن امت به دست بانوان رقم میخورد و اگر بانوان نبودند، این اجتماعات گسترده مردمی شکل نمیگرفت.
مدیرکل تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری با تأکید بر اینکه نقش بیبدیل کنشگری بانوان در پیشبرد اهداف ایران اسلامی و نظام جمهوری اسلامی بسیار جدی بوده و غیرقابل انکار است، ادامه داد: کار را بدون بانوان نمیتوان به این خوبی انجام داد و برای تحقق صد در صدی بسیاری از امور باید از ظرفیت بانوان استفاده شود.
آقابابایی با بیان اینکه باید به این بانوان و دختران اعتماد کنیم و کار را از صفر تا صد به آنها بسپاریم، اظهار کرد: این بانوان کنشگر در میدان عمل، حقیقتاً تمدنساز هستند و باور دارم که بانوان با نقشآفرینی در این شبهای حماسه، زمینه را برای ظهور فراهم میکنند.
وی افزود: در مسئله ظهور نباید به دنبال نشانهها باشیم بلکه علل را باید بررسی کنیم و معتقدم موکبهای برپا شده در این شبها از علل ظهور هستند یعنی حرکت ما به سمت ظهور را تعجیل میبخشند و علت ظهور هستند.
یادآور میشود در این نشست، بانوان موکبدار شهرکرد به بیان دیدگاهها و نظرات خود در حضور مدیرکل تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری پرداختند.
همچنین از مجاهدت قریب به ۲۰ بانوی موکبدار و فعال در اجتماعات مردمی شبانه در شهر شهرکرد قدردانی به عمل آمد.
