به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی علی نژاد گفت: پرداخت ۳۰ درصد بودجه فدراسیون ها با هدف تسهیل در اجرای برنامههای آمادهسازی ورزشکاران و جلوگیری از بروز هرگونه مشکل در روند تمرینی تیمهای ملی صورت گرفته تا فدراسیونها بهخصوص رشته های اعزامی به بازیهای آسیایی آیچی ناگویا بتوانند با تمرکز کامل، برنامههای خود را پیش ببرند.
وی با اشاره به شرایط خاص کشور اظهار داشت: با توجه به وضعیت ناشی از جنگ تحمیلی، کمیته ملی المپیک در تلاش است با ایجاد بسترهای حمایتی مناسب، شرایطی را فراهم کند تا فدراسیونها با کمترین دغدغه، فرآیند آمادهسازی ملیپوشان کاروان «شهدای مدرسه طیبه شجره (فرشتههای میناب)» را بهخوبی پشت سر بگذارند.
علینژاد در پایان خاطرنشان کرد: بازیهای آسیایی آیچی–ناگویا ۲۰۲۶ ژاپن در اواخر شهریورماه سال جاری برگزار خواهد شد و امیدواریم با برنامهریزی دقیق و حمایتهای صورتگرفته، شاهد حضور موفق و شایسته کاروان ورزشی کشورمان در این رقابتها باشیم.
