به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شرکت بهره برداری مترو تهران و حومه، معاون طرح و برنامه این شرکت اعلام کرد که از ابتدای اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵، تعرفه‌های جدید بلیت مترو بر اساس مصوبه شورای اسلامی شهر تهران اجرایی خواهد شد. وی جزئیات این تغییرات را شامل قیمت بلیت‌های تک‌سفره، کرایه ورود به شبکه و سقف شارژ کارت‌ها تشریح کرد.

علیرضا کار اندیش با اشاره به مصوبه شورای اسلامی شهر تهران، اظهار داشت که نرخ بلیت مترو از اول اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ دستخوش تغییراتی خواهد شد.

وی افزود: هزینه ورود به شبکه متروی تهران با استفاده از کارت‌بلیت‌های اعتباری مبلغ‌دار، که در سال ۱۴۰۴ مبلغ ۴۱,۲۵۰ ریال بود و پس از دو کیلومتر به ازای هر کیلومتر ۲۶۰ ریال به آن اضافه می‌شد، از اول اردیبهشت ماه با حدود ۲۵ درصد افزایش به ۵۱۶۰ ریال رسیده است. پس از دو کیلومتر اول، به ازای هر کیلومتر مسافت طی‌شده (تاسقف ۳۰ کیلومتر) مبلغ ۳۳۰ ریال به صورت خودکار پس از ثبت خروج از اعتبار کسر خواهد شد.

وی در ادامه به تشریح قیمت بلیت تک‌سفره پرداخت و بیان کرد: قیمت بلیت تک‌سفره داخل شهری برای خرید شتابی، ۷۳,۰۰۰ ریال و برای خرید نقدی ۱۰۰,۰۰۰ ریال تعیین شده است. همچنین، بلیت تک‌سفره حومه (خط ۵) با خرید شتابی ۹۰,۰۰۰ ریال و خرید نقدی ۱۵۰,۰۰۰ ریال خواهد بود. برای ایستگاه‌های شهید سلیمانی (هشتگرد) و پرند نیز، قیمت بلیت تک‌سفره با خرید شتابی ۲۰۰,۰۰۰ ریال و خرید نقد ۲۵۰,۰۰۰ ریال تعیین گردیده است. لذا توصیه می شود مسافران جهت استفاده از تخفیفات در نظر گرفته شده با استفاده از کارت بانکی بلیت خود را ارزانتر تهیه نمایند.

کار اندیش همچنین به سیاست‌های تشویقی اشاره کرد و افزود: به منظور تشویق شهروندان به استفاده از خدمات غیرحضوری و همچنین حساب‌های کاربری هوشمند شخصی‌سازی شده، ۱۰ درصد تخفیف علاوه بر سایر ضرایب کاهشی، برای خریداران بلیت از طریق سامانه شهرزاد اعمال می‌شود.

معاون طرح و برنامه شرکت بهره‌برداری مترو تهران و حومه تصریح کرد: سقف شارژ کارت‌های اقشارخاص با افزایش ۴۰ درصدی به هفت میلیون ریال رسیده است.

وی در خصوص هزینه‌های جانبی کارت‌ها نیز توضیح داد: هزینه چاپ، صدور و پشتیبانی کارت بلیت الکترونیک، اعم از با نام یا بی‌نام، مبلغ ۳۰۰,۰۰۰ ریال تعیین شده است.

کار اندیش در مورد مسافران بدون خروج گفت: در صورتی که دارندگان کارت بلیت مبلغ‌دار در هنگام خروج، بلیت خود را در دستگاه‌های کنترل قرار ندهند یا بیش از دو (۲) ساعت از ثبت ورود آن‌ها گذشته باشد، مابه‌التفاوت بلیت تک سفره متناظر با مبداء سفر از اعتبار کارت ایشان در ورود بعدی کسر خواهد شد.

معاون طرح و برنامه شرکت بهره‌برداری مترو تهران و حومه، در پایان خاطرنشان کرد: دوره ارائه خدمات رایگان مترو که در ایام خاص به مدت حدود ۵۰ روز اجرا شد، به پایان رسیده است و از روز سه‌شنبه، یکم اردیبهشت‌ماه، استفاده از شبکه مترو مجدداً مستلزم تهیه بلیت معتبر خواهد بود. لذا از مسافران تقاضا می‌شود جهت تسریع در تردد، پیش از مراجعه به گیت‌های ایستگاه، نسبت به تهیه بلیت اقدام نمایند.