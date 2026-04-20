ارائه بیش از ۵۸۰۰ خدمت آزمایشگاهی در بیجار طی یک ماه

افشین جمشیدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به جایگاه مهم علوم آزمایشگاهی در نظام سلامت اظهار داشت: زادروز حکیم جرجانی، پدر علم آزمایشگاه ایران فرصت مناسبی برای قدردانی از تلاش‌های دقیق و متعهدانه کارکنان آزمایشگاه مرکزی است.

وی افزود: خدمات پرسنل آزمایشگاه نقش کلیدی در تضمین سلامت جامعه دارد و این مرکز حتی در ایام خاص نیز بدون توقف به فعالیت خود ادامه داده و خدمت‌رسانی به شهروندان را در سخت‌ترین شرایط حفظ کرده است.

رئیس مرکز بهداشت شهرستان بیجار در تشریح عملکرد این مرکز بیان کرد: در بازه زمانی ۵ تا ۳۰ فروردین‌ماه ۱۴۰۵، تعدادپنج هزار و ۸۱۷ خدمت آزمایشگاهی به ۸۳۱ نفر ارائه شده که نشان‌دهنده تلاش مستمر و مسئولانه تیم سلامت است.

جمشیدی در پایان با اشاره به حوزه فعالیت آزمایشگاه مرکزی بیجار خاطرنشان کرد: این مرکز در بخش‌های مختلفی از جمله انجام آزمایش‌های ازدواج، عدم اعتیاد، غربالگری هیپوتیروئیدی نوزادان، آزمایش‌های مادران باردار و همچنین تشخیص بیماری‌های عفونی و غیرعفونی مانند سل، مالاریا، HIV، آنفلوآنزا و کرونا فعال است.