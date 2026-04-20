به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاستجمهوری، بنیاد ملی علم ایران با همکاری ستاد توسعه اقتصاد دانشبنیان کوانتوم، لیزر و فوتونیک معاونت علمی، در راستای تقویت آموزش علوم و فناوریهای کوانتومی در دانشگاهها، فراخوان حمایت از تدریس این حوزه را تمدید کرد. این برنامه با هدف شناسایی و حمایت از اساتید توانمند، توسعه کیفی آموزش کوانتوم در رشتههای دانشگاهی، ترویج کاربردهای این فناوری در حوزههای مختلف علمی و تولید محتوای آموزشی باکیفیت و در دسترس برای علاقهمندان اجرا میشود.
در قالب این فراخوان، از اعضای هیئتعلمی فعال در حوزه علوم و فناوریهای کوانتومی دعوت شده است تا برای طراحی و ارائه دروس تحصیلات تکمیلی مرتبط با کاربردهای این حوزه در رشتههای مختلف دانشگاهی پیشنهادهای خود را ارائه دهند.
بر اساس شرایط اعلامشده، متقاضیان باید عضو هیئتعلمی دانشگاهها یا مؤسسات پژوهشی مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری باشند و حداقل سه سال سابقه تدریس به عنوان عضو هیئتعلمی داشته باشند. همچنین متقاضیان باید با حوزه علوم و فناوریهای کوانتومی آشنایی داشته یا طرح خود را بهصورت مشترک با یکی از اعضای هیئتعلمی فعال در این حوزه ارائه کنند.
این فراخوان اعضای هیئتعلمی رشتههای مهندسی برق، مهندسی شیمی، مهندسی مواد، مهندسی کامپیوتر و علوم کامپیوتر، مهندسی فناوری اطلاعات، علوم ریاضی و آمار، مهندسی مکانیک و فیزیک را در بر میگیرد. متقاضیان باید درس پیشنهادی را برای ارائه در یکی از دانشکدههای مرتبط تعریف کرده و در صورت پذیرش، موافقت کتبی دانشکده برای ارائه درس در نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۵–۱۴۰۶ را پیش از امضای تفاهمنامه همکاری به بنیاد ملی علم ایران ارائه دهند.
از جمله خروجیهای مورد انتظار این طرح میتوان به تدوین محتوای کامل و تفصیلی درس، تهیه فایلهای ارائه برای تمامی جلسات، تدریس کامل دوره مطابق سرفصلهای تأیید شده در یک نیمسال تحصیلی، همکاری در ضبط و انتشار محتوای آموزشی و ارائه یک خلاصه تصویری ۹۰ دقیقهای از کل دوره اشاره کرد.
در این برنامه حمایتی، سقف حمایت برای تدوین و تدریس هر دوره تا ۳۰۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده است که نیمی از آن همزمان با تدریس و بخش دیگر پس از ضبط استودیویی و همکاری در تولید محتوای آموزشی پرداخت میشود.
اعضای هیئتعلمی واجد شرایط میتوانند پیشنهادههای خود را از طریق سامانه مدیریت پژوهش «کایپر» بنیاد ملی علم ایران ارسال کنند. متقاضیان پس از ایجاد یا ورود به حساب کاربری در این سامانه، از طریق بخش «ارسال طرح جدید» میتوانند اقدام به ثبت طرح در کارتابل فراخوان «حمایت از تدریس علوم و فناوریهای کوانتومی» کنند.
علاقهمندان برای دریافت اطلاعات بیشتر و طرح پرسشهای احتمالی نیز میتوانند از طریق سامانه کایپر یا با «واحد مدیریت ارتباط با جامعه و صنعت» بنیاد ملی علم ایران در ارتباط باشند.
