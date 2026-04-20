رسانه های صهیونیستی: جنگ با ایران شکاف‌ میان اسرائیلی ها را گسترش داد 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه قدس، پیامدهای جنگ افروزی آمریکایی- صهیونیستی علیه ایران تنها به جبهه نظامی محدود نمی شود، بلکه عمق شکافهای درون جامعه صهیونیستی را از نظر سیاسی، اجتماعی و امنیتی آشکار کرد.
گزارشهای عبری زبان از افزایش تقاضای صهیونیست ها برای احداث خانههای ایمن در برابر حملات موشکی و تفاوت زیاد قیمت آپارتمانها خبر دادند. این گزارشها نشان می دهد که ثروتمندان و افراد متمول قادر به خرید این خانهها هستند، اما افراد فقیر و کمدرآمد، در معرض اصابت موشکها قرار دارند.
عومر شارفت، خبرنگار اقتصادی وبسایت «زمان اسرائیل»، تأکید کرد که جنگ بار دیگر تشدید شکاف طبقاتی را بین کسانی که بیمه اجباری مسکن دارند و کسانی که مجبور به پناه بردن به پناهگاهها شدهاند، آشکار کرد.
بر اساس این گزارش، در تلآویو، قیمت اجاره آپارتمان های ایمن سه برابر شده است.
در حالی که کابینه رژیم صهیونیستی در جبران خسارت صاحبان خانهها و تأسیسات آسیبدیده از جنگ تعلل میکند، افزایش بیسابقه قیمت آپارتمانهای مسکونی به این نسبتها، هزینه اقتصادی جنگ را افزایش میدهد و نگرانیهای اسرائیلیها را از هرگونه رویارویی آتی بیشتر میکند.
