صنایع تبدیلی گندم پشتیبان امنیت غذایی است

به گزارش خبرگزاری مهر از وزارت جهاد کشاورزی، کریم ذوالفقاری، رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون و صنایع کشاورزی در روز ملی گندم و نان در 31 فروردین اعلام کرد: صنایع تبدیلی گندم، پشتیبان امنیت غذایی در شرایط جنگی است.
وی افزود: این روز فرصتی است برای بزرگداشت یکی از ارزشمندترین سرمایههای ملی که از دیرباز تا امروز، پیوندی ناگسستنی با امنیت، استقلال و معیشت مردم این سرزمین داشته است.
وی اظهار کرد: گندم، تنها یک محصول راهبردی نیست، بلکه نماد پایداری یک زنجیره است که از مزرعه آغاز میشود، از کارگاههای صنعتی میگذرد و به سفره خانوادهها میرسد.
رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون و صنایع کشاورزی در همین حال روز ملی گندم و نان را یادآور تلاش بیوقفه کشاورزان، کارگران، متخصصان و مدیرانی دانست که هر یک در جایگاه خود، سهمی در این حرکت عظیم دارند.
وی ضمن تبریک این روز به تمام فعالان زنجیره تولید و فرآوری گندم، تاکید کرد: امسال، روز ملی گندم در شرایطی برگزار میشود که کشور درگیر جنگی تمامعیار و فشارهای همهجانبه است و با برنامهریزی صورت گرفته برداشت این محصول بدون وقفه در حال انجام است.
ذوالفقاری با بیان این که شرایط خاص کنونی، اهمیت گندم و صنایع وابسته به آن بیش از هر زمان دیگری نمایان شده است، گفت: این صنایع نه تنها متوقف نشدهاند، بلکه با آمادگی کامل، نقش پشتیبان و هماهنگکننده امنیت غذایی کشور را ایفا کردهاند.
وی ادامه داد: صنایع آرد و ماکارونی به عنوان بخشی از این زنجیره، همواره با تولید مستمر و ذخیرهسازی راهبردی، ضامن تامین کالری پایدار برای مردم و نیروهای مسلح بودهاند و صنایع بیسکویت و کیک نیز با تنوع محصولات و بستهبندیهای مناسب، گزینهای مطمئن برای شرایط بحران و مناطق دورافتاده محسوب میشوند.
رییس مرکز توسعه مکانیزاسیون و صنایع کشاورزی تصریح کرد: صنایع نشاسته و گلوتن، ضمن تامین نیازهای صنایع غذایی، پشتیبان بخش دارویی و برخی صنایع تخصصی دیگر هستند و صنایع خوراک دام و طیور که برپایه فرآوردههای گندم فعالیت میکنند، زنجیره تامین پروتئین کشور را استوار نگاه داشتهاند.
وی افزود: صنایع بستهبندی و سیلوها نیز با مدیریت هوشمندانه انبارها، حفظ و توزیع مناسب محصولات را در هر شرایطی ممکن ساختهاند و آنچه در این میان شایسته تامل است، هماهنگی و همافزایی میان این صنایع است.
ذوالفقاری با اشاره به این که روز ملی گندم امسال، روز پاسداشت این همبستگی و اقتدار خاموش است، از دستاندرکاران این زنجیره ارزش خواست با حفظ آمادگی و هماهنگی، پشتیبانی از کشور را در هر شرایطی ادامه دهند.
وی تاکید کرد: این مرکز نیز با تمام توان، پشتیبان فنی و راهبردی صنایع تبدیلی گندم خواهد بود و بدون تردید، آنچه امروز در صنایع وابسته به گندم رقم خورده، الگویی از تابآوری و همکاری موثر است که میتواند برای سایر بخشهای کشور نیز راهگشا باشد.
