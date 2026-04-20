محمدی: تهیه نشای سالم رمز افزایش محصول برنج؛ بذور را ضدعفونی کنید

صالح محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن توصیه‌های فنی برای کشاورزان، اظهار کرد: پرورش نشاهای سالم و قوی در خزانه برنج، می‌تواند سهم زیادی در افزایش محصول نهایی داشته باشد. اگر کسی بتواند در خزانه، نشاهای سالم و قوی تهیه نماید، یک کشاورز ماهر محسوب می‌شود.

وی با اشاره به تهدیدات پیش روی خزانه‌های برنج، افزود: عوامل بیماری‌زا در صورت وجود شرایط مساعد، می‌توانند باعث ایجاد خسارت در خزانه‌ها شوند. علائمی نظیر کندی رشد گیاهچه، پوسیدگی بذر، زردی گیاهچه، پوسیدگی ریشه، طویل شدن غیرعادی گیاهچه، کپک زدن بذر و در نهایت از بین رفتن گیاهچه از جمله این خسارات است.

محمدی همچنین تغییرات ناگهانی درجه حرارت محیطی، تنش سرما و گرما و بالابودن pH خاک را از دیگر عوامل مرگ و میر گیاهچه در خزانه‌ها برشمرد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان بهترین راهکار برای مدیریت بیماری‌های بذرزاد در خزانه و مزرعه را استفاده از بذور سالم و عاری از آلودگی دانست و تصریح کرد: برای پرورش نشای سالم، انجام مراحل سه‌گانه سبک و سنگین کردن بذور در محلول نمک، شستشو و خیساندن و در نهایت ضدعفونی با قارچکش های مورد تایید سازمان حفظ نباتات ضروری است.

وی در تشریح این مراحل، گفت: در مرحله اول، بذور در محلول نمک ۱۵ درصد سبک و سنگین می‌شوند به صورتی که یک تخم‌مرغ تازه در محلول آب و نمک شناور بماند. در مرحله دوم، بذور سالم شستشو داده شده و سپس به مدت ۲۴ ساعت در آب تمیز خیسانده می‌شوند (به ازای هر کیلوگرم بذر، یک و نیم لیتر آب در نظر گرفته شود).

محمدی افزود: در مرحله آخر، بذور برنج به مدت ۲۴ ساعت در محلول قارچکش مناسب نگهداری و سپس به گرمخانه منتقل می‌شوند.