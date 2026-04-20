واکنش وزیر بهداشت به افزایش قیمت دارو

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، محمدرضا ظفرقندی، در بازدید از آزمایشگاه مرجع سازمان غذا و دارو به مناسبت روز آزمایشگاه، با اشاره به ضرورت مدیریت بازار تجهیزات پزشکی کشور اظهار کرد: از هماکنون باید پیشبینی دقیقی از اقلامی که با افزایش قیمت مواجه خواهند شد، انجام و بهصورت جدی روی آنها کار شود.
وی افزود: در این راستا، ارائه فهرستهای کلان کشوری برای خریدهای حجمی از طریق هیئت امنای صرفه جویی ارزی یا تهیه لیست با هماهنگی صندوقها و تعیین پوشش بیمهای برای آنها، باید پیشبینی شود.
وزیر بهداشت با بیان اینکه افزایش هزینهها در حوزه اقلام سلامت به طور میانگین بین ۳۰ تا ۳۵ درصد بوده است، تصریح کرد: این میزان تا حدی در بودجه و تعرفهها لحاظ شده، اما در صورت تداوم افزایش قیمتها تا پایان سال، یا باید از جیب مردم پرداخت شود یا از طریق اختصاص بودجههای مجزا و با کمک بیمهها جبران شود.
ظفرقندی تأکید کرد: برای هرگونه افزایش قیمت، ارائه مستندات علمی ضروری است و لازم است این موضوع بهصورت دقیق مشخص، تحلیل و برای افکار عمومی تبیین شود.
وی همچنین با اشاره به نقش انجمنهای علمی خاطرنشان کرد: در مواردی که تولید یک برند مطرح است و مشابه داخلی با کیفیت مناسب وجود دارد، باید با بهرهگیری از ظرفیت انجمنهای علمی و ایجاد تعامل با جامعه، مردم و بیمهها، تصمیمگیریهای دقیق و کارشناسی انجام شود.
نظر شما