عملکرد قابل تقدیر انجمن اولیا و مربیان در دوران جنگ رمضان

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا کاظمی، وزیر آموزش و پرورش در دیدار با کارکنان اداره کل انجمن اولیا و مربیان وزارتخانه و قدردانی از نقشآفرینی این نهاد در برنامههای ملی به ویژه در دوره بحران و جنگ، افزود: انجمن اولیا و مربیان با وجود محدودیتها، خدمات ارزشمند و قابل توجهی را ارائه داده و در بزنگاههای مختلف، از جمله دوران جنگ، عملکردی قابل تقدیر از خود نشان داده است.
وی با اشاره به اقدامات آموزشی این انجمن در شرایط خاص، تصریح کرد: تولید محتوا، آموزش خانوادهها و ایجاد آرامش در فضای خانوادهها، از جمله اقدامات مؤثری بود که نقش مهمی در مدیریت شرایط ایفا کرد.
کاظمی با تأکید بر این که انجمن اولیا و مربیان یکی از اضلاع اصلی نظام تعلیموتربیت است، گفت: این انجمن در حوزه فعالیتهای آموزشی و فعالیتهای فرهنگی و تربیتی، نقشی اساسی و تعیینکننده دارد.
وی افزود: میزان مشارکت خانوادهها در برنامههای آموزشی و فوقبرنامه، ارتباط مستقیمی با سطح آگاهی، همراهی و اعتماد آنها دارد و اینجاست که نقش انجمن اولیا و مربیان در آگاهسازی و توانمندسازی خانوادهها اهمیت دوچندان پیدا میکند.
وزیر آموزشوپرورش با اشاره به اهمیت خانواده در شکلگیری رفتارهای اجتماعی دانشآموزان، خاطرنشان کرد: بخش قابل توجهی از مسائل و حتی آسیبهای اجتماعی، ریشه در خانواده دارد و نحوه مواجهه خانوادهها با نیازهای فرزندان، تأثیر مستقیمی بر مسیر رشد آنها دارد.
وی ادامه داد: حتی در مواردی که دانشآموزان با آسیبهای اجتماعی مواجه میشوند، این مهارت و توانمندی خانواده است که تعیین میکند این آسیب تا چه حد اثرگذار باشد یا چگونه مدیریت و درمان شود.
کاظمی با تأکید بر لزوم تقویت این نهاد، افزود: باید با تمام توان، انجمن اولیا و مربیان را بهعنوان یک رکن زیربنایی در نظام تربیتی باور داشته باشیم و از آن حمایت کنیم.
وی همچنین به ظرفیتهای گسترده موجود در این حوزه اشاره کرد و گفت: شبکه مدرسان، مشاوران، انجمنهای مدرسهای و سایر ظرفیتهای مرتبط، سرمایههای ارزشمندی هستند که میتوانند در ارتقای کیفیت تعلیموتربیت نقشآفرینی کنند.
عاطفه سادات مدبرنژاد مدیرکل انجمن اولیا و مربیان نیز دراین نشست گفت: به صورت روزانه دورههای آموزش خانواده متناسب با شرایط در کانال والدگری آگاهانه شبکه شاد برگزار شد که در این دورهها موضوعات مختلف مانند مدیریت استرس و اضطراب، تاب آوری، مدیریت بحران، تنظیم هیجان، کمکهای اولیه در شرایط بحران، سلامت روان، خانواده مقاوم آموزش داده شد.
وی گفت: در اولین روزهای جنگ تحمیلی دورههای توانمندسازی مدرسان و مشاوران مراکز پیوند با هدف نحوه نقش آفرینی آنها در شرایط جنگی برگزار شد.
وی ادامه داد: مدرسان و مشاوران خانواده و دبیرخانههای انجمن اولیا و مربیان در استانهای قزوین، اصفهان، گیلان و خراسان رضوی به صورت جهادی به میدان آمدند و محتواهایی تولید و در اختیار خانوادهها قرار گرفت.
نظر شما