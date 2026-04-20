مرادی: آغاز فصل نوین رشد و بالندگی ورزش کشتی در مرکزی

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مرادی ظهر دوشنبه در نشست مجمع انتخابی هیأت کشتی استان مرکزی اظهار کرد: برنامهریزیهای جدید و رویکرد مدیریتی تازه میتواند زمینهساز برگزاری مجمع سال آینده در شرایطی کاملاً متفاوت و با نتایج ملموستر برای این رشته ورزشی باشد.
وی افزود: در مدیریت حوزه ورزش باید از اقدامات مقطعی و هیجانی فاصله گرفت و به سمت تصمیمات اصولی و ماندگار حرکت کرد.
مرادی تصریح کرد: اثرگذاری واقعی در ورزش زمانی حاصل میشود که برنامهها بلندمدت و هدفمند باشند.
وی با اشاره به جایگاه فرهنگی کشتی در جامعه ادامه داد: کشتی تنها یک رشته ورزشی نیست بلکه با هویت، فرهنگ و باورهای مردم گره خورده و لازم است برای توسعه آن از تمامی ظرفیتهای موجود استفاده شود.
مدیرکل ورزش و جوانان استان مرکزی با اشاره به وضعیت باشگاه فرهنگی ورزشی پالایشگاه شازند تاکید کرد: این باشگاه تازهتأسیس را باید بهعنوان یک مجموعه نوپا و در حال شکلگیری در نظر گرفت و از هرگونه فشار یا بارگذاری زودهنگام بر آن پرهیز کرد تا بتواند مسیر رشد طبیعی خود را طی کند.
وی افزود: با توجه به تجربههای گذشته در حوزه فعالیت صنایع در ورزش، تلاشهای متعددی برای ورود جدی واحدهای صنعتی به عرصه ورزش صورت گرفته که در برخی موارد با موفقیت همراه نبوده است.
مرادی تاکید کرد: درحال حاضر، شرایط برای فعالیت این باشگاه فراهم شده و باید با رویکردی تدریجی و مبتنی بر ظرفیت واقعی از آن حمایت شود.
وی افزود: استان مرکزی در مقطعی در جمع استانهای برتر کشور در حوزه کشتی قرار داشت، هرچند پس از آن با افت مواجه شد اما اکنون نشانههای بازگشت به مسیر رشد کاملاً مشهود است و میتوان به آینده این رشته امیدوار بود.
نظر شما