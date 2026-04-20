تشریح برنامه های میزبانی قم از کاروان «زیر سایه خورشید»

به گزارش خبرنگار مهر، سید مجید رضوی بعدازظهر دوشنبه با اشاره به فرارسیدن دهه کرامت و آغاز این ایام با میلاد حضرت فاطمه معصومه (س)، اظهار کرد: شهر قم به عنوان یکی از مهمترین کانونهای مذهبی جهان اسلام، در این ایام شاهد برگزاری برنامههای متنوع و اثرگذار بوده که با مشارکت اقشار مختلف مردم و فعالان فرهنگی همراه شده است.
وی با بیان اینکه مجمع عاشقان حضرت محسن (ع) برای سومین سال متوالی میزبانی کاروان «زیر سایه خورشید» را بر عهده دارد، افزود: این کاروان با همراهی خادمان آستان قدس رضوی و پرچم متبرک گنبد حرم امام رضا (ع)، از پنجم تا نهم اردیبهشتماه در قم حضور خواهد داشت و برنامههای متعددی در سطح استان اجرا میکند.
رضوی با اشاره به تجربه موفق سالهای گذشته بیان کرد: در سال گذشته تلاش شد تا حضور کاروان تنها محدود به مرکز استان نباشد و در سطح شهرستانها و مناطق مختلف نیز گسترش یابد که این رویکرد با استقبال قابل توجه مردم مواجه شد و آثار معنوی چشمگیری به همراه داشت.
وی ادامه داد: حضور در نقاط مختلف شهری از جمله بیمارستانها، مراکز خدماتی، خیابانها و حتی موقعیتهای پیشبینینشده، باعث خلق لحظات ناب و تأثیرگذاری شد که نشاندهنده ظرفیت بالای این حرکت مردمی در ایجاد پیوند عاطفی و معنوی با مردم است.
دبیر ستاد مردمی کاروان «زیر سایه خورشید» در قم با اشاره به ساختار برنامههای امسال گفت: بر اساس دستورالعملهای ابلاغی از سوی آستان قدس رضوی و مؤسسه جوانان، شعار «معنویت و حماسه» به عنوان محور اصلی فعالیتها تعیین شده و تمامی برنامهها در این چارچوب طراحی شدهاند.
وی افزود: آیین استقبال از کاروان با حضور در حرم مطهر حضرت معصومه (س)، برگزاری مراسمهای سنتی خادمی و غبارروبی مزار شهدا آغاز خواهد شد و پس از آن، برنامهها در قالب دیدارهای مردمی، حضور در اجتماعات و برنامههای فرهنگی ادامه مییابد.
رضوی با تأکید بر رویکرد مردمی این حرکت اظهار کرد: این کاروان به صورت کامل با مشارکتهای مردمی اداره میشود و تمامی هزینهها، از تدارکات تا اقلام توزیعی، توسط خیرین و علاقهمندان تأمین میشود.
وی با اشاره به گستره برنامهها گفت: حضور در منازل خانوادههای معظم شهدا، دیدار با جانبازان، عیادت از بیماران، سرکشی به نیروهای خدماترسان از جمله آتشنشانی، هلال احمر و کادر درمان، و همچنین دیدار با نیروهای نظامی و امنیتی از جمله برنامههای پیشبینیشده است.
وی افزود: همچنین برنامههایی برای حضور در مراکز تولیدی، زیرساختی و دانشبنیان در نظر گرفته شده و تلاش شده ارتباط میان فضای معنوی کاروان و حوزههای مختلف اجتماعی تقویت شود.
وی با اشاره به برخی برنامههای ویژه گفت: برگزاری مراسم در مسجد مقدس جمکران با حضور همزمان پرچمهای متبرک از اماکن مقدس، از جمله برنامههای شاخص امسال است که با استقبال گسترده مردم همراه خواهد بود.
رضوی ادامه داد: حضور در گلزار شهدای قم، به ویژه گلزار شهدای مدافع حرم و برگزاری اجتماعات مردمی در شبهای دهه کرامت، از دیگر برنامههایی است که با هدف تقویت روحیه همبستگی و معنویت در جامعه اجرا میشود.
وی با اشاره به برنامههای حوزه زندانها افزود: در سالهای گذشته حضور کاروان در زندان مرکزی قم منجر به آزادی تعدادی از زندانیان شد و امسال نیز با هماهنگیهای انجامشده، برنامههایی در این حوزه پیشبینی شده است.
رضوی گفت: همچنین تلاش میشود با حضور در برخی خانوادههای درگیر پروندههای قضایی، زمینه جلب رضایت و حلوفصل مسائل فراهم شود.
وی با بیان اینکه کاروان «زیر سایه خورشید» در قالب ۶۵ کاروان در سراسر کشور فعالیت میکند، اظهار کرد: استان قم با وجود یک کاروان، برنامهریزی فشردهای دارد و تلاش شده تمامی مناطق استان تحت پوشش قرار گیرد.
وی افزود: برنامههای ویژهای نیز در حوزه نوجوانان و دانشآموزان، به ویژه در قالب همایشهای فرهنگی، پیشبینی شده که با هدف ایجاد پیوند نسل جدید با مفاهیم دینی اجرا خواهد شد.
وی در پایان با تأکید بر اهمیت نقش رسانهها گفت: رسانهها میتوانند با پوشش دقیق و گسترده این رویداد، نقش مؤثری در انتقال پیامهای معنوی و فرهنگی این حرکت به جامعه ایفا کنند و زمینه بهرهمندی بیشتر مردم از این فضا را فراهم آورند.
قم- برنامه های میزبانی قم از کاروان «زیر سایه خورشید» به مناسبت ایام دهه کرامت تشریح شد.
به گزارش خبرنگار مهر، سید مجید رضوی بعدازظهر دوشنبه با اشاره به فرارسیدن دهه کرامت و آغاز این ایام با میلاد حضرت فاطمه معصومه (س)، اظهار کرد: شهر قم به عنوان یکی از مهمترین کانونهای مذهبی جهان اسلام، در این ایام شاهد برگزاری برنامههای متنوع و اثرگذار بوده که با مشارکت اقشار مختلف مردم و فعالان فرهنگی همراه شده است.
نظر شما