ثبت ۴ هزار تخلف رانندگی طی نوروز ۱۴۰۵ در محورهای کهگیلویه و بویراحمد

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا پیمانجو عصر دوشنبه در نشست کمیسیون ایمنی راههای کهگیلویه و بویراحمد گفت: از تاریخ بیست و پنجم تا چهاردهم فروردین ۱۴۰۵، ۴۸۱ هزار مورد ورود خودروها به استان بوده و ۴۳۵ هزار مورد هم آمار ثبت شده خودروهای خروجی بوده است.
وی با اشاره به انباشت ۴۲هزار خودرو در استان گفت: بیشترین حجم تردد در جادههای استان مربوط به روز چهاردهم فروردین بود که ۶۲ هزار وسیله نقلیه تردد داشتند.
پیمانجو با اشاره به اینکه بیشترین تردد در مسیر یاسوج_پاتاوه، یاسوج_گچساران_ بابامیدان، دهدشت_ چرام و گچساران_بهبهان بوده، گفت: شیرازیها، خوزستانیها، اصفهانیها، بوشهریها و تهرانیها میهمانان نوروز امسال استان بودند.
وی عنوان کرد: کهگیلویه و بویراحمدیها ایام نوروز بیشتر به استانهای فارس، خوزستان، بوشهر، اصفهان، چهارمحال و بختیاری و تهران سفر کردند.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به چهار هزار مورد تخلف ثبت شده گفت: بیشترین تخلفات محور گچساران_ بهبهان محدوده خیرآباد به ثبت رسیده است.
