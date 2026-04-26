به گزارش خبرگزاری مهر، آیین پنجاه‌وهفتمین اجتماع مردمی در بناب امشب با حضور جمعی از خادمان حرم مطهر امام رضا(ع) برگزار شد. در این برنامه که با استقبال شهروندان همراه بود، گروه خادمان رضوی مراسم پرچم‌گردانی را اجرا کردند.

این مراسم شامل اجرای برنامه‌های آیینی و مذهبی بود که با حضور خانواده‌ها، جوانان و اقشار مختلف مردم برگزار شد. شرکت‌کنندگان در این اجتماع ضمن همراهی با برنامه‌های خادمان رضوی، بر اهمیت حفظ همبستگی اجتماعی و مشارکت در فعالیت‌های فرهنگی و مذهبی تأکید کردند.

بر اساس این گزارش، حضور خادمان حرم رضوی در شهرهای مختلف کشور با هدف گسترش فعالیت‌های فرهنگی، معنوی و ترویج سیره امام رضا(ع) انجام می‌شود و بناب نیز در ادامه این برنامه‌ها میزبان این گروه بود.