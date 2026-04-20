به گزارش خبرگزاری مهر، سید احمد موسوی معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران در این نشست که امروز دوشنبه ۳۱ فروردین ماه برگزار شد، با اشاره به رسالت مهمی که تیم گروههای پزشکی در ایام جنگ تحمیلی دوم، سوم و سالهای دفاع مقدس به عهده داشتهاند، گفت: پزشکان بسیاری به صورت جهادی در کشور خدمت میکنند در سالهای دفاع مقدس پزشکان نخبه بسیاری به جبهه اعزام شدند که به صورت جهادی خدمت میکردند که این موضوع آثار زیادی به ویژه در حوزه فرهنگی و ایمنی سازی درونی داشت. قرار گرفتن در این مسیر باعث رشد معنویت برای فرد میشود.
معاون رئیس جمهور گفت: سال گذشته سختترین سال در کشور بود و کشور بحرانیترین سال خود را داشت و گذراند. تعداد زیادی از هموطنان ما مظلومانه شهید و مجروح شدند ولی مهمترین عامل عبور از بحران سال گذشته مردم بودند. راهبرد امنیت مردم پایه مهمترین راهبرد در کشور بود. اما از این شرایط بحرانی به واسطه حضور پر شور مردم در صحنههای مقابله با دشمنان عبور کردیم و نسلهای آینده به این مردم همیشه در صحنه افتخار خواهند کرد.
رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران با اشاره به حمایت و پشتیبانی رژیم جنایتکار آمریکا در ۴۷ سال گذشته برای براندازی نظام جمهوری اسلامی با وجود رسانههای متعدد، خاطرنشان کرد: امروز ما رو در رو با آمریکا میجنگیم، ملت ما الگوی آزادگان سراسر جهان شدند و باید این مسیر را تا پیروزی نهایی ادامه دهیم.
موسوی با اشاره به نقش و اهمیت تشکلها در جوامع امروزی، تصریح کرد: تشکلهای شاهد و ایثارگر و نیروهای مردمی در حاکمیت کشور نقش محوری دارند و باید از ظرفیت و توان آنها در اداره کشور بهره برد، سیاست ما در بنیاد افزایش توانمندی تشکلها است و اگر میخواهیم در جامعه اثربخش باشیم باید به نقش تشکلها و ارزشهای بنیادی مثل ایثار و شهادت همانند سرود ملی توجه بیشتری کرد.
معاون رئیس جمهور گفت: وظیفه بنیاد کمک به افزایش توانمندی تشکلهای شاهد و ایثارگر است و قصد داریم ۵۰۰ مدیر از جامعه ایثارگری برای پیشرفت نظام جمهوری اسلامی تحویل دهیم. تشکلها باید پای کار نظام باشند و تصمیمهای صحیح برای پیشرفت در حوزههای مختلف کشور اتخاذ شود.
رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران تصریحکرد: جامعه ایران با فرهنگ ایثار و شهادت گره خورده است و از تشکلهای شاهد و ایثارگر درخواست دارم که همراه و همگام با مردم باشند، تقدس جامعه ایثارگری حفظ شود و پرچمدار نظام جمهوری اسلامی ایران باشند زیرا آنها نقش مهم و ارزشمندی در تحول و پیشرفت کشور دارند.
در پایان این مراسم شال خدمت به سید احمد موسوی، معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران از سوی تشکلهای شاهد و ایثارگر اهدا شد.
نظر شما