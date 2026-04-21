۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۰:۲۸

لزوم تشدید نظارت بر پرونده‌های ایثارگری برای جلوگیری از سوءاستفاده

همدان- مدیرکل پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور گفت: با هماهنگی بنیاد شهید از صحنه‌سازی افراد فرصت‌طلب برای معرفی خود به عنوان مصدوم به انگیزه بهره‌مندی از امتیازات متعلقه جلوگیری شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسین صادقی صبح سه شنبه نشست کارگروه نظارت و پیگیری حقوق عامه این استان با محوریت ارزیابی آثار و تبعات جنگ رمضان وعملکرد دستگاه‌های مسئول بر ضرورت اقدام فوری، جدی و هماهنگ برای خدمات‌رسانی به هنگام به آسیب‌دیدگان جنگ، از اسکان اضطراری و موقت تا پاکسازی محیطی، برآورد خسارات و آغاز عملیات بازسازی و اولویت دادن به جبران خسارت‌های جزیی و آماده استفاده کردن واحدهای آسیب دیده در کم‌ترین زمان ممکن تأکید کرد.

وی همچنین خواستار پایش مستمر بازار برای تامین مایحتاج عمومی شهروندان و نیز افزایش هوشیاری برای جلوگیری از سوءاستفاده افراد سودجو شد و گفت: باید با دقت و تقویت نظارت در مراحل تشکیل پرونده با هماهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران از صحنه‌سازی افراد فرصت‌طلب برای معرفی خود به عنوان مصدوم به انگیزه بهره‌مندی از امتیازات متعلقه جلوگیری شود.

مدیرکل پیشگیری از وقوع جرم و آسیب‌های اجتماعی دادستانی کل کشور بر لزوم افزایش نظارت‌ها برای جلوگیری از فعالیت‌های مجرمانه افراد سابقه‌دار و مجرمان حرفه‌ای به ویژه سارقان و اعمال محدودیت در اعطای نهادهای ارفاقی به این افراد تأکید کرد.

وی سازماندهی خدمات داوطلبانه شهروندان و نظارت بر این فعالیت‌ها و اهتمام به گردآوری مستندات راجع به خسارت‌های وارده به منظور پیگیری مطالبات حقوقی در مراجع داخلی و بین‌المللی را نیز ضروری دانست.

صادقی در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت اتخاذ تدابیر ملی در زمینه تمرکززدایی از انبارهای کالاهای استراتژیک کشور و تفویض اختیارات لازم به مدیران استانی تأکید کرد و افزود: تمرکز انبارکالاها در یک نقطه می‌تواند در شرایط بحرانی خسارات قابل توجه به همراه داشته باشد؛ چنانکه در جریان حملات اخیر، انبار مرغ منجمد استان هدف اصابت قرار گرفت و موجب اتلاف مقادیر قابل توجهی از موجودی آن شد.

وی در پایان از زحمات و خدمات صادقانه دادستان مرکز استان و همکاران قضایی واداری دادگستری و مدیران و کارکنان هلال احمر،مدیریت بحران، پدافند غیرعامل و دستگاه‌های خدمات‌رسان تقدیر کرد.

بنا به گزارش ارائه شده در این نشست، از ابتدای جنگ تاکنون در استان ۳۵ واحد مسکونی و ۲۲ واحد تجاری به طور کامل تخریب شده و حدود هزار واحد مسکونی و ۵۵۰ واحد تجاری نیز دچار خسارت شده‌اند. علاوه بر این، ۲۸۰ دستگاه وسیله نقلیه سبک و ۲۲ دستگاه وسیله نقلیه سنگین نیز در این حملات آسیب دیده است.

همچنین در دادسرای همدان نیز بیش از ۱۰۰ فقره پرونده کیفری برای تعقیب اشخاص مرتبط و مؤثر در اقدامات دشمن تشکیل شده است.

در حوزه ارائه خدمات به آسیب‌دیدگان همکاری و همدلی مطلوبی میان دستگاه‌های اجرایی برقرار بوده و برای اسکان افراد آسیب‌دیده، با وجود محدود بودن تعداد آنان، مشکل خاصی گزارش نشده است و پیش‌بینی‌ و پیش آمادگی‌های لازم هم برای مواجهه با وضعیت‌های احتمالی آینده نیز انجام شده است.

