به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسین صادقی صبح سه شنبه نشست کارگروه نظارت و پیگیری حقوق عامه این استان با محوریت ارزیابی آثار و تبعات جنگ رمضان وعملکرد دستگاههای مسئول بر ضرورت اقدام فوری، جدی و هماهنگ برای خدماترسانی به هنگام به آسیبدیدگان جنگ، از اسکان اضطراری و موقت تا پاکسازی محیطی، برآورد خسارات و آغاز عملیات بازسازی و اولویت دادن به جبران خسارتهای جزیی و آماده استفاده کردن واحدهای آسیب دیده در کمترین زمان ممکن تأکید کرد.
وی همچنین خواستار پایش مستمر بازار برای تامین مایحتاج عمومی شهروندان و نیز افزایش هوشیاری برای جلوگیری از سوءاستفاده افراد سودجو شد و گفت: باید با دقت و تقویت نظارت در مراحل تشکیل پرونده با هماهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران از صحنهسازی افراد فرصتطلب برای معرفی خود به عنوان مصدوم به انگیزه بهرهمندی از امتیازات متعلقه جلوگیری شود.
مدیرکل پیشگیری از وقوع جرم و آسیبهای اجتماعی دادستانی کل کشور بر لزوم افزایش نظارتها برای جلوگیری از فعالیتهای مجرمانه افراد سابقهدار و مجرمان حرفهای به ویژه سارقان و اعمال محدودیت در اعطای نهادهای ارفاقی به این افراد تأکید کرد.
وی سازماندهی خدمات داوطلبانه شهروندان و نظارت بر این فعالیتها و اهتمام به گردآوری مستندات راجع به خسارتهای وارده به منظور پیگیری مطالبات حقوقی در مراجع داخلی و بینالمللی را نیز ضروری دانست.
صادقی در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت اتخاذ تدابیر ملی در زمینه تمرکززدایی از انبارهای کالاهای استراتژیک کشور و تفویض اختیارات لازم به مدیران استانی تأکید کرد و افزود: تمرکز انبارکالاها در یک نقطه میتواند در شرایط بحرانی خسارات قابل توجه به همراه داشته باشد؛ چنانکه در جریان حملات اخیر، انبار مرغ منجمد استان هدف اصابت قرار گرفت و موجب اتلاف مقادیر قابل توجهی از موجودی آن شد.
وی در پایان از زحمات و خدمات صادقانه دادستان مرکز استان و همکاران قضایی واداری دادگستری و مدیران و کارکنان هلال احمر،مدیریت بحران، پدافند غیرعامل و دستگاههای خدماترسان تقدیر کرد.
بنا به گزارش ارائه شده در این نشست، از ابتدای جنگ تاکنون در استان ۳۵ واحد مسکونی و ۲۲ واحد تجاری به طور کامل تخریب شده و حدود هزار واحد مسکونی و ۵۵۰ واحد تجاری نیز دچار خسارت شدهاند. علاوه بر این، ۲۸۰ دستگاه وسیله نقلیه سبک و ۲۲ دستگاه وسیله نقلیه سنگین نیز در این حملات آسیب دیده است.
همچنین در دادسرای همدان نیز بیش از ۱۰۰ فقره پرونده کیفری برای تعقیب اشخاص مرتبط و مؤثر در اقدامات دشمن تشکیل شده است.
در حوزه ارائه خدمات به آسیبدیدگان همکاری و همدلی مطلوبی میان دستگاههای اجرایی برقرار بوده و برای اسکان افراد آسیبدیده، با وجود محدود بودن تعداد آنان، مشکل خاصی گزارش نشده است و پیشبینی و پیش آمادگیهای لازم هم برای مواجهه با وضعیتهای احتمالی آینده نیز انجام شده است.
