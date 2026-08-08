به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایثار، سید احمد موسوی، معاون رئیس‌جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران، در نشست با اعضای حزب مجمع فرزندان شاهد ایران اسلامی، ضمن تبریک روز خبرنگار، از تلاش صادقانه و خالصانه اصحاب رسانه در مسیر انعکاس حقایق و وقایع قدردانی کرد و بر نقش و مسئولیت سنگین خبرنگاران در ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و روایتگری از ایثارگران، به‌ویژه در جنگ تحمیلی رمضان تأکید کرد.

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران در ادامه با خطاب قرار دادن اعضای تشکل‌ها و نخبگان جامعه ایثارگری، از نگاه دلسوزانه و هدفمند آنان در حفظ میراث پدران خود قدردانی کرد و اظهار داشت: تشکل‌ها و نخبگان ایثارگر با درک صحیح از شرایط کشور می‌توانند به بنیاد و دولت کمک کنند. ما از تمامی تشکل‌ها و نخبگان جامعه ایثارگری می‌خواهیم در این مسیر گام بردارند تا کشور بتواند از شرایط کنونی عبور کند.

موسوی تأکید کرد: برای رسیدن به راهکارهای کاربردی، جهت حل مسائل و انجام اقدامات بنیادین بنیاد شهید و امور ایثارگران آماده برگزاری جلسات و نشست‌هایی با تشکل‌ها و نخبگان جامعه ایثارگری است.

معاون رئیس جمهور همچنین به راهبرد اصلی بنیاد شهید و امور ایثارگران اشاره کرد و اظهار داشت : راهبرد اصلی ما حفظ کرامت انسان است و سه موضوع شفافیت اثربخشی و پاسخگویی در این مسیر بسیار حائز اهمیت است.همچنین سه فعالیت مهم بنیاد شامل یک، مدیریت مورد؛ دو، حاکمیت نخبگانی و سه، حکمرانی داده محور است که در کنار مدیریت مورد موضوع تمرکز زدایی و در حاکمیت نخبگانی مدیریت دانایی و نوآوری مورد تاکید است.

وی با تبیین طرح مدیریت مورد افزود: در این طرح که یکی از اقدامات مهم بنیاد است، بنیاد به سمت تمرکززدایی حرکت خواهد کرد. بسیاری از امور اجرایی از ستاد به استان‌ها و شعب منتقل خواهد شد و نقش ستاد تنها به سیاست‌گذاری و تدوین استراتژی محدود می‌شود. در این مسیر، آموزش و اشراف کامل کارکنان بنیاد به قوانین، از اولویت‌های اصلی ما برای پاسخگویی به نیازهای جامعه ایثارگری است.

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران خاطرنشان کرد: برای دستیابی به تحول، باید مولدسازی کنیم، همچنین آسیب‌شناسی در موضوعات مختلف مورد تاکید است. در طرح مدیریت مورد،از ظرفیت تشکل‌های ایثارگری استفاده خواهد شد و در نظر است بخشی از امور را به تشکل‌ها واگذار شود.