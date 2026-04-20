به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام عبدالعلی گواهی، نماینده ولی فقیه در قرارگاه مرکزی خاتم الانبیاء (ص)، عصر دوشنبه در مراسم چهلمین روز شهادت سردار سرلشکر محمدصالح اسدی در مسجد پیامبر اعظم(ص)، گفت: دشمن تصور میکرد با ترور شخص اول کشور و فرماندهان عالیرتبه نظامی، کار جمهوری اسلامی ظرف ۴۸ ساعت تمام میشود، اما این انقلاب دارای ساختاری ریلگذاریشده توسط امام راحل است و با آمدن یا رفتن افراد، قطار انقلاب از مسیر خود خارج نخواهد شد.
وی با اشاره به ابعاد معنوی شهادت رهبران مقاومت، خاطرنشان کرد: خسارت معنوی از دست دادن این عزیزان غیرقابل جبران است، اما خون مطهر آنان به زندگی دوباره کشور انجامیده است. دشمن نتیجهای کاملاً معکوس گرفت و فهمید که این انقلاب مسیرش را ادامه میدهد.
حجتالاسلام گواهی با اشاره به اشتباهات محاسباتی دشمن، افزود: به اعتراف خود مقامات غربی، آنها باور نمیکردند ایران جرأت حمله به پایگاههای منطقهای را داشته باشد، اما در همان ساعات اولیه جنگ رمضان، پایگاههایی که در طول تاریخ هدف تعرض قرار نگرفته بودند، موشکباران شد و میلیاردها دلار تجهیزات نظامی آنها نابود شد.
وی تصریح کرد: بر اساس هشدار رهبر شهید انقلاب مبنی بر تبدیل هرگونه حمله به ایران به «جنگ بزرگ منطقهای»، امروز شاهد آتشافروزی در سراسر منطقه هستیم که نفرین جهانیان را متوجه آمریکا و اسرائیل ساخته است.
نماینده ولی فقیه در قرارگاه خاتم الانبیاء ادامه داد: دشمن گمان میکرد هیچ موشکی از سد پدافندی آنها عبور نخواهد کرد، اما به گفته فرزندان رزمنده در نیروهای مسلح، بیش از ۸۰ درصد موشکها با موفقیت به اهداف اصابت کرد و خسارتهای بزرگ و گستردهای به دشمن وارد آمد.
وی تأکید کرد: برخلاف تصور دشمن، جمهوری اسلامی ایران نه تنها توانست تنگه هرمز را مدیریت کند، بلکه عرصه را بر جهان چنان تنگ کرد که امروز این دنیا است که به خاطر عملکرد نیروهای مسلح ما در تحریم اقتصادی به سر میبرد.
گواهی با اشاره به اغتشاشات دیماه گفت: دشمن یک ماه پیش از جنگ، طرح کودتایی عظیم را با هدف به خیابان کشاندن مردم علیه نظام طراحی کرده بود. مردم به خیابانها آمدند اما نه آنگونه که دشمن میخواست؛ بلکه امشب در پنجاه و یکمین شب متوالی، شاهد حضور خانوادگی و میلیونی آنها هستیم.
وی همچنین ادعای دشمن مبنی بر از دست رفتن تمام توان موشکی ایران در جنگ ۱۲ روزه را رد کرد و افزود: امروز شاهد قدرتنمایی نیروهای مسلح هستیم.
حجتالاسلام گواهی در بخش دیگری از سخنان خود به خاطرهای از شهید سرلشکر صالح اسدی پرداخت و او را عالیترین مقام اطلاعاتی نیروهای مسلح و هماهنگکننده اطلاعات جبهه مقاومت معرفی کرد و اظهار داشت: این شهید بزرگوار با وجود بیماری شدید و حمل کپسول اکسیژن، صحنه نبرد و اتاق جلسات را ترک نکرد. بسیاری از همکارانشان از روز شهادت او تاب نیاوردهاند. او نماد ایثارگری نیروهای گمنامی بود که دشمن را به زانو درآوردند.
وی در پایان با اشاره به تلاش دشمن برای ایجاد شکاف میان مردم و مسئولان خاطرنشان کرد: دشمن به دنبال ناامیدی است، اما مثلث «نیروهای مسلح قدرتمند»، «مسئولان خدمتگزار» و «مردم بصیر» این توطئه را خنثی کرده است.
نظر شما