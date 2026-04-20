مصادره اموال عوامل وابسته به دشمن در فارس آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمین سیدصدرالله رجایی‌نسب عصر دوشنبه در حاشیه بازدید از ساختمان دادگستری لارستان که در جنگ رمضان مورد هدف حملات آمریکا و اسرائیل قرار گرفت و منجر به شهادت ۱۸ نفر شد، در مصاحبه با خبرنگاران ضمن ابراز تاسف فراوان نسبت به این جنایت، بر ادامه مسیر عدالت و مقابله با دشمنان تاکید کرد.

وی با اشاره به حادثه دردناک شهادت ۱۸ تن از قاضی، کارمند و شهروندان در این حمله، گفت: این محلی که ما الان در آن استقرار داریم، شاهدی گویا بر جنایت آمریکای جنایتکار و رژیم صهیونیستی است. اینها به هیچ‌چیز رحم نکردند و این مکان نماد عدالت و احقاق حقوق مردم بود که مورد تعرض قرار گرفت.

رئیس کل دادگستری فارس ضمن ابراز تسلیت به خانواده‌های معظم شهدا و جامعه حقوقی کشور، افزود: ما در این محل از همکاران قضایی، اداری، کارشناسان و وکلای محترم شهید داریم. همچنین مردم بی‌گناهی که برای احقاق حقوقشان در این محل حضور داشتند، از جان خود گذشتند

تداوم فعالیت قضایی در سایه تهدید

وی با اشاره به اینکه علی‌رغم تهدیدات موجود، همکاران دادگستری لارستان در آن روز در محل کار حضور داشتند و به ارائه خدمات قضایی به ارباب رجوع ادامه دادند، تصریح کرد: این بیانگر اهتمام قوه قضائیه در بحث احقاق حقوق مردم است. همان‌گونه که ریاست محترم قوه قضاییه توصیه کرد، خدمت رسانی قضایی نباید متوقف شود.

حجت الاسلام رجایی‌نسب با عنوان اینکه حادثه دادگستری لارستان، سند روشن و محکمی بر جنایت رژیم صهیونیستی و آمریکا است، خاطر نشان کرد: کاش می‌شد فضایی فراهم می‌شد که نیازی به بازسازی این صحنه نبود و این ساختمان به عنوان سندی زنده و گویا از جنایت آمریکا برای همیشه باقی می‌ماند.

وی با ابراز امیدواری به این‌که خداوند به این مردم عزیز که در خیابان‌ها مقاومت کردند، پاداش دهد، ادامه داد: امیدواریم این استقامت ادامه پیدا کند و به زودی جشن پیروزی جمهوری اسلامی ایران و نابودی دشمنان دین در سراسر کشور و دنیا برگزار شود.

رئیس کل دادگستری فارس از تلاش‌های مسئولین شهر، به ویژه فرماندار لارستان در آواربرداری، شناسایی اجساد و دفن شهدا قدردانی کرد.

این مسئول همچنین با اشاره به همت همکاران دادگستری، یادآور شد: محل‌هایی در برای تدارک خدمات قضائی به مردم عزیز لارستان آماده شده و ادامه خواهد یافت.

حجت الاسلام رجایی‌نسب با تأکید بر تداوم راه شهدا، گفت: وظیفه ما در بخش قضایی، ادامه راه این شهدا است. ما صحنه را ترک نمی‌کنیم و بنده و همه همکاران در دادگستری استان فارس با اهتمام ویژه و با قدرتی بیش از پیش مسیر را ادامه خواهیم داد.

اقدامات قاطعانه در برابر معاندین

وی با اشاره به آغاز یک جهاد جدید در قوه قضائیه برای شناسایی اموال افرادی که با دشمن همکاری دارند، تأکید کرد: در استان فارس این کار انجام شده و اموال افراد متعددی شناسایی شده و دستور توقیف و نهایتا مصادره آن‌ها به نفع نظام صادر شده است.

رئیس کل دادگستری فارس با اشاره به پیام تسلیت ریاست محترم قوه قضاییه در آغاز این حادثه ناگوار، بیان کرد: معاونین دادگستری نیز همان روز در کنار همکاران حضور پیدا کردند و حضورشان آرامش‌بخش بود.

حجت الاسلام رجایی‌نسب در پایان اضافه کرد: ما ادای احترام می کنیم به روح مقدس و بلند قائد شهید و رهبر معظم انقلاب و همه شهدایی که در این جنگ رمضان به آنها پیوستن ادای احترام می کنیم. به همکاران عزیزمون که در این حادثه تلخ و تاسف بار جان شیرین خودشون رو در راه اسلام و انقلاب و در مقام احقاق و حقوق مردم از دست دادند خدمت خانواده های محترم این عزیزان تسلیت عرض کنیم.