برنامه ریزی برای پیشگیری از آتش سوزی در ۱۲۰ هزار از جنگل های دهلران

جلیل فرهادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: پارک جنگلی شهید باهنر شهرستان دهلران بیش از ۲۵۰ هکتار مساحت دارد که وجود نهالستان در دل این پارک سبب شد در اولویت قرار بگیرد.

وی ادامه داد: با توجه به وضعیت پوشش گیاهی گونه‌های علفی و دمای بالای شهرستان در تابستان جهت جلوگیری از حریق‌های احتمالی ایجاد آتش بر در مناطق مستعد آتش سوزی در دستور کار قرار گرفته است.

فرهادی با بیان اینکه با ایجاد آتش بر امکان وقوع آتش سوزی در این مناطق مختلف جنگلی کاهش می‌یابد، افزود: وجود آتش بر ها به عنوان یکی از راه حل های در نظر گرفته شده برای کنترل و مهار آتش سوزی‌ها است.

رئیس اداره منابع طبیعی شهرستان دهلران تصریح کرد: مرتع داران شهرستان بر اساس قانون ضمن حفاظت باید در مراتعی که در اختیار دارند باید اقدام به ایجاد آتش بر کنند.

فرهادی بیان داشت: باتوجه به وسعت شهرستان در بحث پوشش جنگلی و گیاهی انتظار است شهروندان در ایام تابستان همکاری لازم را با اداره منابع طبیعی شهرستان داشته باشند و از روشن کردن آتش در جنگل‌ها و مراتع خودداری کنند.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان دهلران گفت: با توجه به حضور گسترده مردم عزیز شهرستان در طبیعت ضمن استفاده اصولی از این نعمت خدادادی از روشن کردن آتش مخصوصاً در عرصه‌های جنگلی به خصوص تفرجگاه آبگرم که مستعد آتش سوزی است خودداری کرده و درصورت ضرورت پس از استفاده از آتش کاملاً آن را خاموش کنند.

رئیس اداره منابع طبیعی از شهروندان به عنوان همیاران یاد کرد و گفت: در صورت مشاهده هر گونه حریق در عرصه‌های منابع طبیعی با شماره ۱۵۰۴ یگان حفاظت منابع طبیعی تماس بگیرید.

وی تصریح کرد: بیش از ۱۲۰ هزار هکتار جنگل در شهرستان دهلران وجود دارد که از این میزان بیش از ۲۰ هزار هکتار جنگل دست کاشت است.