۳۱ فروردین ۱۴۰۵، ۱۸:۱۵

اهدا ۳ عضو پیکر یکی از سربازان شهید ارتش در جنگ تحمیلی اخیر

سه عضو یک سرباز وظیفه که در جریان حملات رژیم صهیونیستی و آمریکا در جنگ اخیر، دچار مرگ مغزی شده بود، با موافقت خانواده، اهدا شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، خانواده شهید سرباز وظیفه، ابوالفضل زمانی آریمی، که در جریان حملات رژیم صهیونیستی و ایالات متحده آمریکا در جنگ تحمیلی سوم از ناحیه سر و گردن، بر اثر اصابت ترکش، مجروح و دچار مرگ مغزی شده بود، با اهدا ۳ عضو بدن او، موافقت کردند تا به دیگران، زندگی دوباره ببخشند. کلیه‌ها و کبد این سرباز وظیفه، به ‌بیماران نیازمند، اهدا شده است.

حجت الاسلام و المسلمین عباس محمدحسنی، رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش که به نمایندگی از امیر سرلشکر «امیر حاتمی»، فرمانده کل ارتش، با خانواده این شهید والامقام، دیدار کرده بود، اهداء اعضای بدن این شهید را «مصداق تکمیل معامله خانواده با خدا» توصیف و تاکید کرد: اقدام این خانواده در اوج مصیبت، مصداق بارز تداوم راه شهداست.

وی همچنین متذکر شد: دشمن صهیونیستی ‌ آمریکایی، پیکر این شهید را نشانه گرفت اما غافل از آن بود که همین پیکر پاره‌پاره، منشأ حیات دوباره برای ۳ هم‌وطن خواهد شد. خانواده این شهید عزیز، با این اقدام خداپسندانه، ثابت کردند که خون بر شمشیر پیروز است.

زهرا علیدادی

