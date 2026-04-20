  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۳۱ فروردین ۱۴۰۵، ۱۹:۱۳

شهادت ۲۲۹۴ لبنانی در «بنت جبیل» به دست صهیونیست‌ها

منابع لبنانی ضمن ارائه جدیدترین آمار مربوط شهدا و مجروحان حملات رژیم صهیونیستی به لبنان از ویرانی منازل در شهر «بنت جبیل» خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از قدس الاخباریه، وزارت بهداشت لبنان آمار جدیدی از شمار شهدا و مجروحان حملات رژیم صهیونیستی به لبنان اعلام کرد.

طبق اعلام وزارت بهداشت، بر اثر حملات رژیم صهیونیستی از دوم مارس گذشته تا ۱۶ آوریل ۲۲۹۴ نفر شهید و ۷۵۴۴ نفر نیز شهید شده اند.

این در حالی است که خبرنگار الجزیره گزارش داد که نظامیان اشغالگر در حال منفجر کردن منازل در شهر بنت جبیل در جنوب لبنان هستند.

رژیم صهیونیستی در سایه ادامه نقض آتش بس لبنان، چندین خانه در شهر بنت جبیل واقع در جنوب این کشور را منفجر کرد.

الجزیره از حمله پهپادی رژیم صهیونیستی به حومه شهرک قعقعیة الجسر در جنوب لبنان خبر داد.

همچنین منابع لبنانی از هدف قرار گرفتن یک خودرو توسط پهپاد اسرائیلی در اطراف پل قعقعیة در جنوب لبنان خبر می‌دهند. گفته شده در این حمله دو نفر زخمی شدند.

کانال ۱۲ رژیم صهیونیستی از بمباران جنوب لیتانی و منفجر کردن ساختمان ها در روستای دیرسریان در جنوب لبنان خبر داد.

همزمان منابع لبنانی به انفجار جدید از سوی صهیونیستها در شهرک شمع در جنوب لبنان اشاره کردند.

کد مطلب 6806419

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها