نبیه بری: رژیم صهیونیستی باید از مناطق اشغالی عقب نشینی کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری النشره، نبیه بری رئیس پارلمان لبنان در گفتگو با روزنامه الجمهوریه گفت: چه کسی گفته است که ما مخالف مذاکره هستیم؟ ما قطعاً موافق مذاکرات غیرمستقیم هستیم و تجربیات متعددی در گذشته داریم. من شخصاً دوره‌های طولانی از مذاکرات غیرمستقیم را با گروه بزرگی از فرستادگان آمریکایی انجام داده‌ام، که تازه ترین آنها مذاکره با آموس هوکشتاین در خصوص پرونده ترسیم مرزهای دریایی بود که در آن به توافق رسیدیم. همچنین در مذاکرات، بیشتر نقاط اختلافی در خصوص خط آبی را حل و فصل کردیم و تنها ۵ یا ۶ نقطه باقی مانده است.

بری از آوارگان و اهالی مناطق جنوبی لبنان درخواست کرد که همچنان صبور باشند و به محل زندگی خود باز نگردند، چرا که نمی‌توان به وعده‌های رژیم صهیونیستی اعتماد کرد.

رئیس پارلمان لبنان در خصوص «خط زرد» که رژیم صهیونیستی در منطقه جنوب لبنان ایجاد کرده است گفت: هیچ خطی برای ما مهم نیست، و به هیچ وجه نمی‌توانیم آن را بپذیریم. اسرائیل باید از مناطق جنوبی که به آن نفوذ کرده و به دنبال تثبیت اشغال خود در آن است، عقب نشینی کند و اگر به اشغالگری خود ادامه دهد، هر روز بوی مقاومت را استشمام خواهد کرد.

وی ادامه داد: این سرزمین لبنان است، اگر آنها بر ماندن اصرار کنند، با مقاومت روبرو خواهند شد و تاریخ ما گواه این موضوع است.