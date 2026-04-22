تداوم جنایات رژیم صهیونیستی در بنت جبیل با وجود آتش بس 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، شهرداری شهر بنت جبیل در جنوب لبنان اعلام کرد که ارتش رژیم صهیونیستی با وجود آتشبس، همچنان به انهدام منازل مسکونی با بمباران، تلهگذاری و انفجار واحدهای مسکونی از نزدیک ادامه می دهد.
شهرداری بنت جبیل رژیم صهیونیستی را متهم کرد که سیاست «نسلکشی شهری» را در تعدادی از روستاهای جنوب، به ویژه بنت جبیل، ادامه میدهد. ارتش اسرائیل در این مناطق عمداً محلههای مسکونی را به صورت کامل منهدم کرده و زیرساختها و بناهای تاریخی را تخریب میکند. میدان قدیمی شهر بنت جبیل و محله الجماعنه از جمله این مناطق است. رژیم صهیونیستی همچنین مسجد جامع شهر بنت جبیل که تاریخ ساخت آن به بیش از ۴۰۰ سال پیش بازمیگردد را نیز منهدم کرده است.
بر اساس این گزارش، تصاویر هوایی نشان دهنده ادامه تخریب زیست محیطی شهر و سوزاندن زمینهای کشاورزی، جنگلها و بیشهها با استفاده از بمبهای فسفری و آتشزا است که منجر به تخریب باغها، مزارع و فضاهای سبز، از جمله هزاران درخت زیتون کهنسال و درختان کاج شده است.
بر اساس گزارش این مرکز لبنانی، آنچه در حال وقوع است، نقض آشکار قوانین و عرف بینالملل و در رأس آنها قواعد حقوق بینالملل بشردوستانه و کنوانسیونهای ژنو است که هدف قرار دادن غیرنظامیان، اموال غیرنظامی و زیرساختها را ممنوع میکند.
شهرداری بنت جبیل از دولت لبنان خواست تا مسئولیتهای ملی کامل خود را بر عهده بگیرد و از طریق کانالهای دیپلماتیک و حقوقی برای مستندسازی این جنایات و ارائه آنها به مراجع بینالمللی ذیصلاح، و پیگیری و محاکمه عاملان آنها در دادگاههای بینالمللی، فوراً اقدام کند.
این بیانیه از جامعه بینالمللی، سازمان ملل متحد، شورای امنیت و تمامی سازمانهای حقوق بشری و بشردوستانه نیز درخواست کرد تا فوراً وارد عمل شده و برای توقف این جنایات به صهیونیستها فشار وارد کنند و این رژیم را ملزم به احترام به آتشبس و پایبندی به قوانین بینالمللی، و خروج فوری از بنت جبیل و دیگر مناطق جنوب کنند.
شهرداری بنت جبیل همچنین خواستار تأمین حمایت فوری برای عملیات امداد و بازسازی، جبران خسارت دیدگان، و حفظ میراث تاریخی، فرهنگی و زیستمحیطی باقیمانده در شهر شد و تأکید کرد که این جنایات اراده زندگی، پایداری و مقاومت مردم شهر را از بین نخواهد برد، و آنها قویتر باقی خواهند ماند.
