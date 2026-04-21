لحظه اصابت پهپاد انتحاری حزب الله به تانک مرکاوای دشمن+ فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از قدس، حزب الله لبنان ویدئویی را از عملیات خود علیه یک تانک مرکاوای ارتش رژیم صهیونیستی در منطقه الخیام واقع در جنوب لبنان منتشر کرد. در این ویدئو یک پهپاد انتحاری به تانک مرکاوای دشمن اصابت می کند.

حزب الله روز گذشته با صدور بیانیه ای اعلام کرد، در حالی که نظامیان صهیونیست مانند سه روز گذشته به نقض آتش بس لبنان ادامه می دهند یک کاروان نظامی متشکل از هشت خودروی زرهی طی روز یکشنبه از منطقه الطیبه به سمت منطقه الصلعه قدیم واقع در دیر سریان حرکت کرد.

بر اساس این بیانیه، کاروان مذکور در معرض انفجار بمبی که پیشتر توسط رزمندگان لبنانی کار گذاشته شده بود قرار گرفت.

انفجار در منطقه مذکور طی ۲ نوبت بعد از ظهر صورت گرفت و در نهایت باعث انهدام چهار تانک مرکاوا و به راه افتادن آتش سوزی شد. دشمن صهیونیستی در ساعت شش عصر تصمیم گرفت این تانک ها را از منطقه خارج کند.