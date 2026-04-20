برگزاری پنجاه و یکمین اجتماع «نحن منتقمون» در کرمانشاه

به گزارش خبرنگار مهر، موج پنجاه و یکم اجتماع بزرگ مردمی «نحن منتقمون» در ادامه برگزاری این برنامه‌های شبانه، شامگاه دوشنبه ۳۱ فروردین‌ماه در شهر کرمانشاه برگزار می‌شود.

این اجتماع در پی لبیک به فرمان رهبر معظم انقلاب و با حضور اقشار مختلف مردم در راستای اعلام همبستگی و حضور در صحنه برگزار خواهد شد.

بر اساس اعلام برگزارکنندگان، شرکت‌کنندگان در این برنامه از ساعت ۲۱ امشب در میدان ظفر گردهم آمده و مسیر تعیین شده به سمت ابتدای شهرک شهرداری را طی خواهند کرد.

اجتماع «نحن منتقمون» در قالب موج‌های متوالی و به‌صورت هفتگی در کرمانشاه برگزار می‌شود و هر شب جمعی از مردم، هیئت‌های مذهبی و فعالان فرهنگی در آن حضور پیدا می‌کنند.

هدف از برگزاری این برنامه‌ها، تقویت روحیه همبستگی و نمایش حضور مردمی در حمایت از آرمان‌های انقلاب اسلامی عنوان شده است.