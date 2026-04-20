افزایش ۲۸ درصدی تصادفات جاده ای ساوه ناشی از خطای انسانی است

به گزارش خبرنگار مهر، سید مهدی حسینی فرماندار ساوه ظهر دوشنبه در جلسه کارگروه کاهش تصادفات شهرستان ساوه گفت: حفظ جان و سلامت مردم اولویت اصلی مدیریت ایت شهرستان است و در این حوزه هیچ‌گونه ملاحظه یا سهل‌انگاری پذیرفته نیست.

فرماندار ساوه افزود: بر اساس داده‌های ثبت‌شده، در حوزه راه‌ها و زیرساخت‌های ایمنی، شهرستان ساوه در سال گذشته با کاهش ۴۰ درصدی تعداد فوتی‌ها و کاهش ۵۷ درصدی افراد جان‌باخته نسبت به سال قبل مواجه بوده است.

وی این کاهش را نتیجه اقداماتی نظیر نصب دوربین‌های ثبت تخلف، اصلاح نقاط حادثه‌خیز، ساماندهی سرعت‌گیرهای غیرضروری و تقویت نظارت ترافیکی عنوان کرد.

حسینی با اشاره به وضعیت عوامل انسانی دخیل در تصادفات گفت: در بخش رفتارهای پرخطر رانندگی از جمله سرعت غیرمجاز، بی‌احتیاطی، عدم توجه به جلو و خستگی راننده، منجر به افزایش ۲۸ درصدی حوادث منجر به فوت در جاده های ساوه شده است.

وی تصریح کرد: این آمار نشان‌دهنده ضرورت افزایش آموزش‌های ترافیکی، فرهنگ‌سازی، تشدید برخورد قانونی با تخلفات و حضور مؤثر پلیس در محورهای اصلی و فرعی است.

فرماندار ساوه با انتقاد از عملکرد برخی مناطق افزود: در حالی که بسیاری از دستگاه‌ها همکاری مطلوبی داشته‌اند، اما بخش نوبران به‌عنوان یکی از نقاط حادثه‌خیز شهرستان، عملکرد ضعیفی داشته و لازم است اقدامات جدی‌تری در این منطقه صورت گیرد.

حسینی گفت: در موضوع سلامت مردم هیچ‌گونه کوتاهی قابل قبول نیست و در صورت سهل‌انگاری، مدیران دستگاه‌ها موظف به پاسخگویی در برابر نهادهای نظارتی خواهند بود.

وی افزود: عملکرد سال ۱۴۰۴ در قالب یک دفترچه جامع تدوین خواهد شد تا مبنای برنامه‌ریزی‌های آینده قرار گیرد.

فرماندار ساوه بر بر اجرا صحیح پویش «نه به تصادفات» تأکید کرد و گفت: روند فعلی باید در سال جاری با قدرت بیشتری دنبال شود تا کاهش تلفات جاده‌ای به‌صورت پایدار ادامه یابد.