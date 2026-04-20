شبکه آب شهری و روستایی دزفول در سال گذشته ۱۵ کیلومتر توسعه یافت

حسین سعادتی فر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در سال ۱۴۰۴ شبکه آب شرب دزفول به همت واحد توسعه و اصلاح شبکه آب شربِ آبفا منطقه دزفول هفت کیلومتر توسعه یافته است.

وی افزود: طی سال گذشته همچنین حدود یک و نیم کیلومتر عملیات اصلاح شبکه آب شرب نیز در دزفول اجرا شده است.

مدیر آبفا منطقه دزفول با بیان اینکه شبکه توزیع آب شرب روستایی دزفول نیز طی سال گذشته حدود هفت کیلومتر توسعه و اصلاح یافت، افزود: از این میزان، بالغ بر پنج کیلومتر عملیات توسعه شبکه اجرا شده است‌.

سعادتی فر عنوان کرد: در این مدت همچنین ۱۴ مورد عملیات پیاده نصب الکتروپمپ در روستاهایی از قبیل شوهان، دهنوباقر، گاومیش آباد شرقی، بنوت پایین، لطف آباد، لیوس، بنه حاجات، پامنار، باغچه بان و دهنو باقر توسط اکیپ های بهره برداری آب روستایی اجرا شده است.

مدیر آبفا منطقه دزفول گفت: ۱۲ مورد شارژ کپسول آتش‌نشانی تاسیسات، ۳۲ مورد تعمیرات خطوط انتقال آب روستایی، ۹۲۰ مورد تعمیر شبکه و ۴۵۰ مورد تعمیر انشعابات از دیگر اقدامات واحد بهره برداری روستایی آبفا منطقه دزفول است.